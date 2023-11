Laboratorio in allarme. Carenze e spostamenti: "Questa manovra è inaccettabile"

L’ormai cronica mancanza di personale e uno spostamento, in questo mese di novembre, nel laboratorio analisi dell’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze di una parte delle attività trasfusionali del laboratorio di Empoli, sono al centro della presa di posizione delle due sigle sindacali dei tecnici di laboratori, Cgil fp e Cisl fp. "Questo dirottamento è avvenuto senza che l’azienda informasse preventivamente le organizzazioni sindacali e la Rsu della Asl Toscana centro. Un comportamento inaccettabile – commentano con una nota i rappresentanti sindacali –, visto che da febbraio è in corso uno stato d’agitazione del personale tecnico di laboratorio, a causa della grave carenza di personale, che da oltre due anni affligge questo settore".

Una situazione che si è venuta a creare, come denunciano Cgil e Cisl, per la mancanza delle dovute sostituzioni per il turn-over pensionistico e per le assenze per malattie lunghe, maternità, congedi e aspettative. Per questo motivo la modifica organizzativa messa in atto dall’azienda appare più come un tentativo, maldestro, al fine di recuperare qualche unità lavorativa e non come un piano di ottimizzazione delle attività di laboratorio dell’azienda. Al momento la mancanza di tecnici ha raggiunto le 7 unità nel settore della patologia clinica, e 4 unità in quello dell’anatomia patologia, ma rischia di peggiorare già a partire da gennaio a causa dei pensionamenti e delle mobilità in altre regioni che hanno in previsione di organizzare consorsi per tecnici di laboratorio. Per questo viene richiesto l’immediato blocco di questa riorganizzazione e l’apertura immediata di un tavolo di confronto. Le due sigle, consapevoli del perdurare dell’inspiegabile blocco delle assunzioni di tecnici di laboratorio perpetrato da oltre due anni dalla Regione Toscana, sono disponibili, in mancanza di nuove assunzioni, di verificare la possibilità di smistare alcune attività del laboratorio derogabili su altri territori dell’azienda, che però comporti anche un conseguente blocco, temporaneo, delle altre attività che da mesi sono state portate a Empoli da altre realtà della Asl Toscana Centro, senza che ci sia stato il dovuto aumento del personale. "Se queste richieste non verranno accolte – conclude la nota – adotteremo tutte le forme di mobilitazioni e di agitazione possibili, fino anche alla proclamazione dello sciopero".