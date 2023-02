La zona ora è sorvegliata speciale "Presidio no stop contro lo spaccio"

Il degrado nella zona della stazione di Empoli e il relativo fenomeno dello spaccio finiscono sul tavolo del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino. È stata lo stesso sindaco, Brenda Barnini, dopo l’incontro pubblico tenutosi nei giorni scorsi al Dopolavoro ferroviario con i cittadini e le forze dell’ordine, a illustrare al tavolo del comitato provinciale ordine e sicurezza in prefettura, convocato lunedì pomeriggio, le problematiche dell’area intorno al terzo scalo a livello regionale per flusso di viaggiatori.

Dopo aver ascoltato il sindaco e le relazioni dei vertici delle forze dell’ordine provinciali e del comandante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, Massimo Luschi, il prefetto ha dato le linee guida sulle azioni da mettere in atto. Interventi che saranno coordinati dalla questura fiorentina, guidata dal questore Maurizio Auriemma. In particolare, è stata condivisa la necessità di istituire un presidio continuativo contro il fenomeno dello spaccio nella piazza della stazione, anche con l’ausilio delle unità cinofile, secondo modalità operative che saranno definite in sede di tavolo tecnico questorile. Un tavolo al quale parteciperà anche un rappresentante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni e un rappresentante del Comune di Empoli (molto probabilmente lo stesso sindaco Barnini), con l’obiettivo di individuare le sacche di criticità e di pianificare eventuali futuri provvedimenti mirati che interessino non soltanto la zona della stazione ferroviaria ma in maniera più ampia anche il centro della città.

"Al tavolo della prefettura già istituito per la città di Firenze, il prefetto ha proposto di inserire anche Empoli – spiega il sindaco – Non posso quindi che esprimere soddisfazione per la rinnovata attenzione che abbiamo riscontrato in merito alla situazione che interessa la nostra città. Da parte della prefettura e delle forze dell’ordine – aggiunge il sindaco – abbiamo riscontrato un’autentica volontà di collaborare affinché venga effettuata un’analisi delle criticità che interessano la zona della stazione e di piazza Don Minzoni, attraverso un presidio costante dell’area da parte delle forze dell’ordine. La mia richiesta – puntualizza – è stata quella di porre ancora più attenzione nelle ore diurne, quando la zona è maggiormente frequentata. Il prefetto ha chiesto di aggiornarsi fra un mese. Questo anche per valutare in maniera puntuale la necessità di intervenire con provvedimenti mirati a limitare gli orari di apertura delle attività già colpite da sanzioni nella zona, ma anche a limitare la possibilità di vendita di alcolici attraverso distributori automatici anche in altre zone della città. L’obiettivo di tutti – conclude il sindaco – è agire in maniera efficace per contrastare episodi di degrado e soprattutto situazioni di pericolo per la cittadinanza".

