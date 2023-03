La vita dell’artista Lucía Sánchez Saornil

MONTELUPO FIORENTINO

"Ho sempre detto noi: Lucia Sanchez Saornil, femminista e anarchica nella Spagna della Guerra Civile" di Michela Cimbalo è il libro che sarà presentato domani alle 18 al Mmab di Montelupo, nell’ambito del programma "Declinazioni femminili", la rassegna organizzata dal Comune di Montelupo e dedicata alle riflessioni sulla questione femminile con una serie di appuntamenti che spaziano dall’attualità alla salute, dai diritti delle donne alla scienza, per mantenere viva l’attenzione su questi temi durante tutto l’anno e non solo in una specifica data.

L’autrice, attraverso uno scavo documentale esemplare, ricostruisce la vita di Lucía Sánchez Saornil, femminista, anarchica, poetessa e artista, sullo sfondo della Spagna repubblicana, la guerra civile e l’avvento del franchismo. Uno spaccato fondamentale della storia spagnola ed europea che giunge fino a noi. "Declinazioni femminili" continuerà il 23 marzo dove, insieme alla giornalista freelance Monica Pelliccia e la ricercatrice Chiara Missikoff, verrà trattato il tema delle lotte per i diritti delle donne e le soluzioni che partano dal basso per il contrasto alla violenza di genere. L’entrata è gratuita. Per informazioni telefonare allo 0571 1590301 o scrivere a [email protected]