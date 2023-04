La vita del Genio Tra fatti storici e leggende

VINCI

Nella scia dell’indissolubile legame tra Leonardo Da Vinci e il proprio paese nativo, domani pomeriggio alle 16.30 al Teatro della Misericordia si terrà la presentazione in forma teatrale del romanzo storico "1458 – Lionardo il segreto dell’assunzione" di Vinci Cinelli. Sul palco come attori saliranno Anna Dimaggio, Elisabetta Santini, Tiziana Proni, Guido Magnani e lo stesso Claudio Cinelli, con interventi musicali a cura del soprano Bianca Barsanti e di Alice Ulivi al clavicembalo. Con una pluriennale carriera alle spalle nel settore del teatro, dove nel corso degli anni ha ricoperto vari ruoli dall’attore al regista, passando per lo scenografo e l’autore e perfino il costumista, Cinelli vive e lavora a Vinci e in questo romanzo ha voluto indirizzare la propria attenzione su un arco temporale che spazia dagli anni che precedono la nascita di Leonardo al periodo dell’infanzia del grande artista e scienziato. In queste pagine viene messa in evidenza l’importanza nella vita del Genio di alcune figure femminili, che accompagnano il lettore lungo lo svolgimento della storia. Fra queste un ruolo di particolare rilevanza lo riveste la nonna paterna, Lucia, che era originaria del borgo di Bacchereto, nel comune di Carmignano dove la famiglia possedeva una fornace da orcioli.

Il libro, in cui la parte romanzata è comunque preponderante, risulta allo stesso tempo molto accurato nella ricostruzione del contesto storico e sociale dell’epoca, un’età nella quale le donne, pur ricoprendo spesso incarichi di notevole entità nella conduzione della vita familiare e non solo, godevano normalmente di scarsa considerazione ed erano solitamente relegate a posizioni marginali e subalterne. Da questo punto di vista l’esempio più vicino a Leonardo è proprio la figura della madre Caterina, un personaggio tutto sommato evanescente, che l’autore identifica come una schiava circassa, rifacendosi a quella teoria sostenuta da tempo da Alessandro Vezzosi e più recentemente abbracciata anche da Carlo Vecce. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale Porte Girevoli con il patrocinio del Comune di Vinci. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 335 6553819 oppure scrivere una email all’indirizzo [email protected]