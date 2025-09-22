La visita di Bonaccini: "Siete un vero esempio di vicinanza al territorio"

di Bruno Berti

Il Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri ieri a Empoli si è riempito di dirigenti, militanti ed elettori del Pd per l’incontro tra i candidati alle regionali Brenda Barnini e Giacomo Cucini, il presidente del Pd Stefano Bonaccini e il candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, il governatore Eugenio Giani. Gli interventi hanno toccato vari argomenti, sia regionali sia nazionali.

E così il presidente Bonaccini ha avuto l’occasione per dire, riferendosi al confronto interno al partito (con accuse al suo indirizzo da parte dei riformisti, di essere troppo accomodante con la segretaria Schlein), che non si deve litigare nel Pd e se lo vogliono "hanno trovato la persona sbagliata".

E pure su questo tema gli applausi non sono mancati. Giani, arrivato in ritardo (una costante per il Presidente che cura molto il rapporto con gli amministratori e con la gente, provocando notevoli spostamenti orari nella sua agenda) ha criticato, parlando di impegno per gli asili nido, il vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, che in un incontro in Toscana ha detto che i bambini devono stare a casa in famiglia fino ai 6 anni. Un modo, decisamente lontano dal suo, di risolvere il problema dei nidi. Senza contare che le donne vedrebbero sfumare molte possibilità di lavorare.

L’introduzione è stata affidata al sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, il padrone di casa. Il primo cittadino ha messo in luce la scelta unitaria compiuta dal Pd con la candidatura ai primi due posti di Barnini e Cucini, in questo ordine. "Sono candidature importanti, espressione del governo locale (ambedue sono ex sindaci, di Empoli e Certaldo)". Primo a intervenire Giacomo Cucini, sottolineando che le settimane che ci separano dal voto, il 12 e il 13 ottobre, "sono decisive per il consenso". Cucini ha poi parlato di lavoro, "che deve essere stabile e dignitoso", e della necessità di un’attenzione a strade e ferroviarie. "Vogliamo dare voce all’Empolese Valdelsa". Brenda Barnini ha parlato di elezioni regionali importanti perché si decide un livello di governo che può venire incontro alle necessità dei cittadini, molto più di Roma, che non privilegia temi come la sanità. "Si deve sostenere la manifattura, che da noi significa anche moda ed export".

Secondo Barnini, poi, con i dazi si potrebbe arrivare anche a chiusure di aziende. "Se sarò eletta, poi, chiederò l’abolizione del listino", quel gruppo di candidati che saranno eletti, in pratica, comunque vada. Bonaccini ha definito Barnini e Cucini un esempio di unità nell’interesse dei cittadini. Poi ha anche detto "parliamo più di cose e meno di nomi". E a questo proposito ha ricordato che la destra, da quando ha vinto le elezioni, parla solo di differenze e di odio verso gli altri. "Si parla di rimandare indietro gli immigrati, ma allora mancheranno lavoratori per le nostre aziende". Dopo di lui, accolto da un lungo applauso, ha preso la parola il presidente Eugenio Giani. Il governatore ha ricordato che la coalizione di centrosinistra a cui si è giunti è importante anche per un’alternativa vincente al governo nazionale. Giani ha poi detto che Meloni è acquiescente con chi riduce Gaza in rovina. E poi "non dobbiamo essere lo scendiletto di Trump". Il presidente ha quindi parlato dell’impegno, soldi, per la sanità, anche per l’aiuto agli anziani che si trovano nelle Rsa. E ha citato pure la legge sul fine vita a cui ha lavorato Enrico Sostegni, il consigliere regionale dell’Empolese in carica. Infine impegno per le infrastrutture, dalla Fi-Pi-Li alle ferrovie, con il passaggio in sotterranea dell’Alta Velocità a Firenze, che offre molte più corse per i treni locali.