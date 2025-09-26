La visita del leader M5S. Conte ospite al Coppone : "Attenzione alta ai fondi. Economia reale da difendere"

Doveva essere un incontro con i lavoratori davanti allo stabilimento Sammontana, simbolo dell’imprenditoria empolese e italiana. Il maltempo ha però imposto un cambio di programma e Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha incontrato ieri i lavoratori e la Rsu dell’azienda nei locali della Camera del Lavoro al Centro Coop di via Sanzio. Un appuntamento presentato come occasione di confronto sulle sfide del lavoro e dell’industria – a cui ha partecipato oltre al consigliere comunale empolese Jacopo Maccari, anche Irene Galletti, presidente del gruppo M5S in Regione Toscana – iniziato con puntualità. Conte è arrivato alle 13.30 in Cgil: saluti e strette di mano, compresa quella con il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, quindi l’avvio del dibattito. Un’occasione di confronto anche in vista delle elezioni regionali, dove i Cinque Stelle correranno in coalizione con il Pd, e all’indomani dell’ufficialità delle candidature empolesi di Matteo Ferrante e Simona Terreni.

Il confronto si è aperto con le parole di Andrea Rufini, sindacalista Sammontana, che ha espresso i timori legati all’ingresso in azienda del fondo Investindustrial. "Bene la crescita aziendale – ha detto il delegato Rsu Sammontana –, ma ci chiediamo quali saranno le prospettive per i lavoratori. Cosa accade quando un fondo entra in realtà produttive radicate sul territorio? Stiamo vivendo una fase inedita, c’è preoccupazione. Ci saranno sorprese per il futuro?". Conte – da quanto appreso – avrebbe ammesso, andando oltre il caso specifico, la complessità del tema a livello nazionale e generale, definendo quella dei fondi di investimento "una questione nevralgica perché spesso chi gestisce capitali guarda solo ai numeri, rischiando quindi di disconnettersi dall’economia reale".

Da qui la promessa di un intervento da parte della politica che "deve creare incentivi per chi produce vera economia". Dal dibattito è emerso anche il tema delle filiere manifatturiere. "Il tessile e la moda – le parole di Conte all’incontro – sono settori in crisi, anche in quest’area. Non possiamo affidarci solo a servizi, ristorazione e turismo: rischiamo di perdere interi comparti produttivi. L’Italia deve puntare su innovazione e competitività delle imprese".

Il leader pentastellato ha poi allargato lo sguardo a questioni nazionali e internazionali: dalla corsa al riarmo, all’atteggiamento della premier Meloni nei confronti dell’iniziativa della Flotilla e del riconoscimento dello Stato di Palestina, fino all’appello alla partecipazione al voto ("altrimenti decidono gli altri per noi"). Non è mancata una stoccata al governo Meloni: "La presidente, forte dell’affinità ideologica con Trump, avrebbe potuto sfruttare questo canale per ottenere risultati concreti. E invece? Sarebbe interessante discuterne in un confronto pubblico aperto".

Un incontro, quello di ieri, dunque ricco di spunti, soprattutto per le priorità nazionali del Movimento ribadite da Conte. Il tour è proseguito a Firenze, dove è stato organizzato anche un punto stampa.