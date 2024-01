La violenza non va: "banalizzata"

di Elisa

Capobianco

Il video della donna picchiata e ferita in strada davanti a un negozio per finta (per uno spot con finalità pubblicitaria), ha lasciato l’amaro in bocca a molti. E per fortuna, direi. "Nessuno dubita delle buone intenzioni dell’imprenditrice – commenta la psicologa Lorella Giglioli –, ma usare la violenza a scopo di marketing non è una buona idea". La nostra intenzione raccontando l’accaduto attraverso una delle protagoniste non è metterla alla berlina, semmai invitare a una riflessione. Sui valori e sull’uso dei social. Se lo scopo era accendere i riflettori sul problema della violenza di genere, probabilmente strumento, linguaggio, contesto e messaggio sarebbero dovuti essere parecchio differenti.