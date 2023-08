La violenza di genere "I dati sono allarmanti"

di Ylenia Cecchetti

"Nè uno né 10 secondi". Non c’è un tempo giusto per denunciare. Non c’è una tempistica che possa legittimare una molestia. Non è una questione di tollerabilità, cronometro alla mano. La sentenza choc del tribunale di Roma che ha assolto un bidello accusato di aver palpeggiato una minorenne per meno di dieci secondi ha offerto lo spunto per parlare di politiche di genere alla Festa de L’Unità di Capraia e Limite. Il calendario andrà avanti domenica con l’incontro tra la giunta Giunti ed i cittadini, lunedì la discussione si sposterà sul Pnrr con il senatore Alessandro Alfieri. Ma mercoledì scorso il focus è stato incentrato sulla violenza di genere e le pari opportunità. Il dibattito, moderato da Eleonora Caponi, portavoce della Conferenza Donne Pd Empolese Valdelsa D-Demetra, è stato l’occasione per stilare un bilancio degli accessi al Centro Lilith. Al tavolo dei relatori anche la dottoressa Angela Schiavetti, avvocato e collaboratrice del Centro Lilith. La fotografia? Quella di un fenomeno che non accenna a diminuire. "Non ci sono picchi importanti, la tendenza negli anni si consolida – commenta Maya Albano, psicologa e coordinatrice del Centro antiviolenza delle Pubbliche assistenze di Empoli e Castelfiorentino – Quel che è certo è che il fenomeno della violenza sulle donne non è in calo. Si abbassa e si alza drasticamente la fascia d’età: da una parte sono tante le giovanissime, dai 14 anni, che si presentano, mandate dai genitori. Altrettante le anziane vittime di maltrattamenti da parte dei figli, sempre più frequenti".

Il Centro donna, nel 2021, aveva registrato 146 nuovi accessi rispetto ai 151 (utenti non in carico dagli anni precedenti) relativi al 2022. Il report dello scorso anno racconta di 384 contatti (tra diretti ed indiretti, persone che si sono presentate a nome di una familiare o di un’amica e colloqui di ascolto telefonico). "Nelle case rifugio – spiega Albano – che sono cinque, il numero più alto di tutti i centri regionali, abbiamo ospitato 24 donne e 21 minori. Negli appartamenti per l’accoglienza in emergenza 34 donne e 35 minori, in seconda accoglienza 17 donne e 19 minori. I dati sono allarmanti ma ci dicono che fortunatamente le donne cominciano a chiedere aiuto". Cinquanta le classi di tutto l’Empolese Valdelsa coinvolte in progetti di sensibilizzazione alla tematica.