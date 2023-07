La videosorveglianza Nuove telecamere in piazza Matteotti Impianto potenziato

La volontà è aumentare il sistema di videosorveglianza in città, per garantire maggior controllo in aree spesso in preda a microcriminalità e degrado. Per questo saranno installate tre nuove telecamere in piazza Matteotti, così da contribuire anche al monitoraggio delle vie di accesso alla centralissima area verde, a due passi dal centro storico. L’affidamento dei lavori di ampliamento dell’impianto già presente nella piazza è avvenuto nei giorni scorsi, per un importo complessivo di circa 14mila euro. Già a fine dicembre 2022 erano stati infatti aggiudicati per un investimento complessivo da circa 40mila euro i lavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrato con quello cittadino esistente, collegato con la centrale della polizia municipale dell’Unione dei Comuni, con la polizia di Stato e con la Compagnia carabinieri di Empoli. I lavori hanno preso l’avvio nel marzo scorso per concludersi a maggio. Le tre nuove telecamere, che saranno installate nelle prossime settimane, andranno a monitorare tre zone di accesso alla piazza, ovvero via Jacopo Chimenti, via Rozzalupi e il tratto stradale che si immette su Lungarno Dante Alighieri.

In questo modo si va a coprire tutta l’area della piazza, che negli ultimi tempi è stata spesso sfruttata e utilizzata anche per iniziative legate al commercio e all’intrattenimento, come ad esempio la festa della Birra che si è da poco conclusa. "L’obiettivo di questa amministrazione è far sì che ogni luogo della città, a partire dal centro storico, sia vissuto da cittadine e cittadini di ogni età - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Gli spazi pubblici sono spazi di incontro, di socializzazione, di comunità. Anche per questo è fondamentale impegnarsi per garantire la sicurezza e contrastare fenomeni di degrado, fornendo adeguata strumentazione a supporto delle attività svolte da forze dell’ordine e polizia municipale. E l’ampliamento del sistema di videosorveglianza urbano anche in questa piazza, luogo di eventi e iniziative molto partecipate, a due passi dal centro storico, è strategico". Negli anni passati, la giunta comunale ha approvato e realizzato vari progetti di implementazione e potenziamento della rete di videosorveglianza della città arrivando dalle circa 38 telecamere presenti a inizio 2014 a un totale attuale di circa 150 collegate al sistema integrato cittadino. Ci sono poi 14 telecamere installate agli ingressi dei cimiteri, non collegate al sistema integrato.