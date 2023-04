La via degli imperatori Tour nella Romea Strata

L’associazione Francigena Padule Romea organizza un’escursione, riservata ai soci, alla scoperta della Romea Strata, da Cerreto Guidi a Fucecchio. L’appuntamento è per il 30 aprile. Il programma è intenso e inizia alle 9,30 con il ritrovo a Cerreto Guidi nel parcheggio gratuito a pochi metri dal Comune di fianco alla biblioteca. Poi a tappe: visita alla Villa Medicea patrimonio dell’Unesco; introduzione alla Romea Strata Nonatolana e agli anelli medicei da parte della Pro Loco di Cerreto Guidi; partenza per Fucecchio; pranzo al ristorante Corsini; visita alla Fondazione Montanelli Bassi; visita al Museo Civico e Diocesano; aperitivo sulla Torre di Mezzo del Parco Corsini e infine rientro in tender. Il percorso comodo e piacevole, tutto in piano, non richiede alcuna preparazione atletica. Si tratta di una vera e propria gita dentro le bellezze e la storia del territorio. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 366 5081134 oppure 329 1566001.