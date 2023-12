La vetrina più bella. Pioggia di voti e sorrisi. Un’edizione da record. Ecco tutti i vincitori

Una pioggia di votazioni per tre vincitori. È stata un’edizione davvero partecipata; il contest ’La vetrina più bella’, promosso da La Nazione ha coinvolto circa quaranta attività del centro storico empolese. Sono state 230 le persone intervenute alla Serata d’Impresa e la sfida a colpi di tagliandi è stata l’occasione per sottolineare l’importanza di raccontare la città in ogni sua sfaccettatura, dando spazio alle attività commerciali che sono l’ossigeno del tessuto economico empolese. Che siano negozi storici o appena arrivati, dietro ogni vetrina c’è una storia che merita di essere valorizzata, ed è quello che il nostro concorso ha cercato di fare. Ogni giorno sulle pagine del nostro quotidiano hanno trovato casa le foto delle vetrine protagoniste del gioco, che hanno contribuito a rendere ancora più magica l’atmosfera natalizia del centro. E le adesioni sono cresciute rispetto allo scorso anno.

Al terzo posto si è piazzato con 51 voti il negozio La Musolotta, una new entry nel panorama del commercio cittadino. L’attività è stata premiata da Alberto Marini, direttore generale di Confesercenti Firenze. "Il commercio, pur soffrendo - ha dichiarato dal palco Marini - dimostra di trovare anche quest’anno energie importanti. È una risorsa per nulla scontata, un tessuto che va incoraggiato e sostenuto. Le nostre imprese ce la mettono tutta per resistere e se lo meritano".

La medaglia d’argento invece è andata a una vera istituzione del commercio empolese, attività storica e già premiata lo scorso anno. Il bis è per Alino Mancini; all’artigiano, titolare della gioielleria empolese, e alla figlia Rossella, la targa da parte dell’assessore al Commercio Antonio Ponzo Pellegrini insieme al presidente dell’Unione dei Comuni Alessio Falorni. Con 192 voti l’oreficeria di via Segantini ha saputo distinguersi anche in questa edizione, per cedere il primo posto ad Icon Store.

Sul gradino più alto del podio è andato il giovane titolare del negozio di abbigliamento maschile Mirco Divona che ha sbaragliato la concorrenza accaparrandosi 206 voti. La targa ad Icon Store è stata consegnata dal consigliere regionale Enrico Sostegni e dal senatore Dario Parrini. Le imprese ’Best Digital’ (concorso Gonews) a raccogliere il maggior numero di preferenze sono state Dess, Bloom e Sneaker Plaza. Foto di rito, sorrisi e soddisfazione. E già si pensa a una rinnovata edizione nel 2024.

Ylenia Cecchetti