La vetrina più bella. Oggi il maxi tagliando che vale cinque punti. E lunedì il gran finale

È tutto pronto per il gran finale di ’Vota la vetrina più bella’, il gioco organizzato da La Nazione con Confesercenti e l’associazione Centro Storico per valorizzare le attività commerciali. Lunedì sera al Palazzo delle Esposizioni è in programma il galà del commercio nel corso del quale saranno premiati i tre negozi che hanno ottenuto più preferenze. Ma c’è ancora tempo per votare, attraverso il maxi tagliando che vale cinque voti, pubblicato sul giornale di oggi e anche su quello che uscirà domani. I tagliandi (non sono ammesse fotocopie) vanno ritagliati, compilati e consegnati nelle apposite urne allestite alla Pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al Bar Leontina (via da Vinci), a Gioca Tre–Giocheria (via Salvagnoli) e in Oreficeria Alino Mancini (via Segantini). Ancora un po’ d’attesa e poi saranno svelati i vincitori.