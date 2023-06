La Verità e la Menzogna Dialogo alla Villa Medicea

La Villa Medicea contenitore speciale di mostre, eventi e iniziative culturali impreziosite dall’attesissima "Notte d’Isabella". Primo fra tutti gli appuntamenti, l’inaugurazione de "La Verità scopre la Menzogna di Vincenzo Mannozzi. Da Palazzo Pitti a Cerreto Guidi" alla quale prenderà parte, tra gli altri, anche Stefano Casciu, direttore regionale dei Musei della Toscana del MiC. Manca poco ormai al taglio del nastro della mostra, a ingresso libero. L’esposizione curata da Giulia Coco, Marco Mozzo e Riccardo Spinelli sarà presentata alle 17 di venerdì 30 all’interno del salone della Villa: fino al 28 ottobre, la possibilità di ammirare la grande tela, opera di Vincenzo Mannozzi, affascinante e ancora poco noto pittore del Seicento fiorentino, molto legato alla famiglia Medici.

Un’occasione unica per scoprire il complesso soggetto allegorico raffigurato dall’artista che eseguì l’opera intorno alla metà del XVII secolo su commissione di Vittoria della Rovere, Granduchessa di Toscana. Il dipinto, attestato nell’inventario di Palazzo Pitti nel 1690, venne alienato dalle raccolte medicee e fu successivamente comperato dal celebre antiquario Stefano Bardini o da suo figlio Ugo. Ma la storia che ha portato questo capolavoro a Cerreto Guidi è lunga. La tela fu acquisita dallo Stato italiano nel 1996 e solo dopo destinata alla Villa Medicea cerretese, dove tutt’oggi si trova, insieme a molti altri importanti capolavori dell’eredità Bardini. Una mostra nella mostra. Accanto all’opera saranno esposte anche le riproduzioni di alcuni disegni preparatori e studi grafici, conservati al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, insieme ad uno splendido bozzetto dipinto, di proprietà dell’antiquario Giovanni Pratesi; tutti strumenti utili a comprendere al meglio il modus operandi del pittore.

Nel catalogo che accompagna la mostra si potranno reperire non soltanto le informazioni relative alle vicende storiche e conservative del dipinto, ma si potrà conoscere l’intera produzione artistica oggi nota di Vincenzo Mannozzi. Il progetto, realizzato anche grazie alla disponibilità di Giovanni Pratesi, è sostenuto dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione Amici della Villa medicea di Cerreto Guidi, dall’Associazione Antiquari d’Italia, dalla Fondazione Leonardo 500 e da Magis Spa. Ingresso libero, da martedì a domenica delle 8.30 alle 17.30. La Villa e la mostra saranno straordinariamente aperte sabato 1 e domenica 2 luglio anche in notturna in occasione della "Notte di Isabella". Una suggestiva notte in Villa da non perdere, tra tradizione, arte ed intrattenimento.