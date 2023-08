La Vendemmia Turistica Regolamentata, Cosa Ne Pensano le Aziende Agricole ed Agrituristiche di Empoli?

La vendemmia turistica regolamentata è cosa buona dal punto di vista istituzionale. E le aziende agricole ed agrituristiche cosa ne pensano? Alcuni rappresentanti di aziende, contattati, in sostanza affermano che stanno studiando nei dettagli il protocollo. "Abbiamo bisogno di tempo - spiega Ritano Baragli, titolare di aziende agrituristiche e presidente della Cantina Sociale Colli Fiorentini di Val Virginio - stiamo studiando il protocollo con attenzione, poi ci esprimeremo con più precisione. In sé l’accordo va bene ma è chiaro che, per poche ore di vendemmia turistica, il carico di burocrazia si faccia assai più pesante. Anche dal punto di vista dell’assicurazione. Non servirebbe quella Inail?".