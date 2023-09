La truffa del cellulare rotto Ma l’anziana non ci casca

La truffa del cellulare rotto. Un messaggio della figlia (finta) alla madre che chiede, attraverso un apparecchio vecchio – in quanto il suo asserisce si sarebbe danneggiato –, di effettuare per lei un pagamento urgente con bonifico bancario e di mandarle la ricevuta. "Devo pagare due bollette – dice uno dei messaggi – ti manderò i dettagli e ti restituirò i soldi venerdì".

Messaggi insistenti, con la donna che si dice disponibile a fare tutto quello che serve: "Non ti preoccupare, mandami tutto, che vado alla posta o in banca e li paghiamo". Va fatto velocemente, insiste, c’è di mezzo una scadenza. Una scadenza alle 12 e il bonifico va fatto ovviamente al beneficiario, dietro al quale si nasconde la truffa. Non si tratta di due spiccioli, ma di 3.400 euro e qualche centesimo. Poi qualcosa è successo – si apprende –: da una parte la donna si è impaurita, ma dall’altra parte invece è stata molto furba, perché essendo molto avanti con la tecnologia e avendo comunque dei dubbi, ha chiamato sua figlia e le ha risposto che era tutto ok e non era successo assolutamente niente. Se non avesse fatto questo passaggio e si fosse fidata avrebbe mandato in fumo un bel gruzzoletto. Il truffatore, del resto, sapeva quello che faceva: aveva informazioni certe, ovvero che la donna realmente ha una figlia e ha approfittato della situazione per poterla truffare. Insomma le trappole, in zona, continuano a viaggiare tra telefonate e chat, come on line o bussando direttamente alla porta.

La scorsa primavera, sempre a Empoli, c’erano stai altri tentativi di truffa al telefono. Uno con un copione agghiacciante. "Pronto? Siamo dalla caserma dei carabinieri, volevamo informarla che sua figlia ha avuto un grave incidente: ha investito due donne, una di queste era in stato di gravidanza e ha perso il bambino". Poi questi aggiungono che il giudice di lì a poco avrebbe interrogato la donna e che avrebbe potuto essere arrestata. Allora l’anziano dice che si sarebbe precipitato in caserma. Ma il (finto) carabiniere a quel punto dice subito che loro hanno già parlato con il giudice e poi cita la parola banca. Una parola che fa la spia che qualcosa di strano c’è stato. Truffa sventata anche in questo caso. Poi, giorni dopo, un altro tentativo ci fu a Ponte a Elsa.

Carlo Baroni