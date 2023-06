La truffa bussa alla porta Ancora vittime in zona Ecco come proteggersi

Una pratica, purtroppo assai diffusa, che è fra le più ignobili che si possano architettare: truffe che hanno come vittime privilegiate le persone anziane, che spesso sono più fragili e meno informate rispetto alle procedure dell’emergenza legate per esempio a incidenti stradali e pratiche assicurative. Una condizione, la fragilità, che le rende

più soggette a rimanere vittime

di truffatori professionisti o malviventi intenzionati a lucrare sui

sentimenti.

I dati nazionali in proposito sono allarmanti e riferiscono di un feroce aumento delle denunce e dei casi conclamati di raggiri messi in atto da delinquenti e truffatori di professione. Importante, a questo proposito, è l’informazione per aiutare le persone a non cadere vittime delle truffe. E’ questo l’obiettivo dell’incontro ’Non ci casco!’, promosso dal sindacato Spi-Cgil di Fucecchio e in programma domani alle 15.30 nei locali della Fondazione I Care. All’incontro parteciperanno il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, il dirigente della polizia municipale Roberto Dini, il maresciallo della stazione dei carabinieri di Fucecchio Pietro Pirina e il presidente di Federconsumatori Toscana Luca D’Onofrio. Un tema importante e delicato, considerato che ogni anno sono tanti, appunto, gli anziani vittima di truffe: l’incontro – spiega una nota – vuole infatti fornire un aiuto concreto e alcune pratiche indicazioni per evitare di cadere nelle trappole di truffatori sempre più abili a colpire le proprie vittime.

Recentemente sul territorio ci sono stati anche due tentativi di truffa del falso incidente. Una strategia che fa leva sull’affetto che la vittima nutre nei confronti del proprio familiare e sullo sgomento nell’apprendere, all’improvviso, e ha avuto un incidente e sta per essere arrestato. Due episodi che sono andati a vuoto perché le potenziali vittima – informate su questa tipologia di copione - hanno avuto la freddezza di ascoltare e di ragionare e quando hanno sentito le parole banca e soldi, per sistemare l’accaduto, hanno capito che si trattava di un raggiro. Ma di copioni in giro ce ne sono molti: da quelli dei falsi addetti di gestori di servizi che cercando di intrufolarsi in casa per fare incetta di soldi e gioielli, ai finti carabinieri, avvocati e finanzieri che bussano alla porta sempre con un unico obiettivo: il raggiro. Conoscere è fondamentale per proteggersi.

Carlo Baroni