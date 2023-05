La tratta ha scaldato il clima Esulta Porta Raimonda Il favorito Compilation è suo

Una piazza gremita ha accolto il popolo delle contrade in festa. Ognuna delle 12 consorelle ha fatto il suo ingresso con il ’fortunello’ in testa, volti tirati dall’emozione ed entusiasmo alle stelle. Ma non per tutti. La dea bendata ha fatto la sua parte nella tratta, il sorteggio dei cavalli che tiene col fiato sospeso tutta Fucecchio. Grida di euforia si sono alternate a momenti di scoraggiato silenzio. La cerimonia della tratta si è svolta in piazza Montanelli condotta dall’assessore con delega al Palio Daniele Cei e da Nicolò Luca Cannella, presidente dell’Associazione Palio di Fucecchio. Abbinamenti fatti: Arathon Baio è toccato a Ferruzza, Zamura correrà con i colori di Torre mentre Blue Star gareggerà per San Pierino. Uno solo dei dodici cavalli figura sull’albo d’oro ed è Tiepolo, vincitore a Fucecchio nel 2017, che domenica vestirà i colori di Samo. A Porta Bernarda è andato Zucarello, Chiosa Vince a Botteghe. Sultano da Clodia è stato estratto per Borgonovo, a Querciola è toccato Austesu e a Sant’Andrea Banzai. A Cappiano è stato abbinato Silbomba, mentre Massarella si affiderà ad Assalto. Un boato ha accompagnato l’estrazione di Compilation, il favorito, per Porta Raimonda. E ora via al valzer delle monte. Quest’anno anche una novità che non piacerà. Il biglietto è aumentato. Sarà possibile acquistarlo in prevendita o direttamente il giorno del Palio. In prevendita nel 2022 si spendevano 18 euro, quest’anno 20 euro per il prato, 40 per la tribuna. I punti vendita sono tabaccheria Borghi di piazza Montanelli, Caffè Airone di viale Colombo, Bar Montecatini di via Trieste, bar della Coop di via di Fucecchiello e Isibar in viale Gramsci. Chi volesse acquistare il biglietto domenica potrà farlo, ma le tariffe sono più alte: 25 euro per il prato e 50 per la tribuna. E’ stata però ampliata la gratuità; l’anno scorso l’omaggio era per bambini fino a 12 anni, oltre ai disabili con accompagnatore. Ora entrano gratis i ragazzi fino ai 14.

Y.C.