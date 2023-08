La tragedia del 23 agosto 1944 a Fucecchio: le memorie di Mario Catastini

Il sindaco Alessio Spinelli insieme alla regista Firenza Guidi è stato a far visita a Mario Catastini, maestro, storico e conoscitore della cultura e tradizioni massigiane. "Le notizie e i fatti storici sulla diciassettenne Alessandra Settepassi che il 23 agosto 1944 fu uccisa per mano nazista – dice il primo cittadino – che abbiamo ricevuto da Mario sono state preziosissime per lo spettacolo teatrale che verrà presentato in piazza 7 Martiri a Massarella il 23 agosto prossimo".

Lo spettacolo sarà messo in scena in occasione della commemorazione del 79° anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio. Lo spettacolo teatrale si intitola ’Diciassette proiettili la trafissero nel petto’, ideato e diretto da Firenza Guidi, a cura di Elan Frantoio. Firenza Guidi, regista e autrice di livello internazionale nei prossimi giorni – dal 19 al 31 agosto – terrà la Scuola Internazionale di Performance aperta ad attori, artisti circensi, danzatori, musicisti, e tecnici di tutte le discipline.