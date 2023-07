La terra della pelle e le sfide future Il sindaco rilancia il ruolo del Cuoio "Capacità artigianale senza rivali"

Il sindaco rilancia: "Si sta avverando pian piano ciò che auspicavo alcuni anni fa quando sostenevo che sarebbe necessaria una fiera di preselezione della pelle da tenersi annualmente a Firenze". Con queste parole Alessio Spinelli ha inaugurato ieri a Scandicci il salone Leather Preview, rassegna che vede la partecipazione di 40 importanti aziende toscane del settore. "Anticipare la rassegna milanese LineaPelle, che si tiene a settembre – sottolinea Spinelli – è molto importante per dare alle griffe dell’alta moda la possibilità di valutare materiali e prodotti nel momento migliore per le loro scelte. Non a caso Leather Preview viene appena due settimane dopo Première Vision di Parigi. Adesso occorre fare un’ulteriore salto di qualità e legare questa fiera al concetto di bellezza e di arte che la Toscana rappresenta nel mondo meglio di chiunque altro".

"La straordinaria qualità dei prodotti che vengono presentati in questa fiera rappresentano il meglio dell’artigianalità italiana– ha aggiunto –. Ed è proprio questo su cui dobbiamo puntare in questa fase. Dobbiamo capire che la nostra economia non sta vivendo momenti di crisi ma si trova al centro di una vera e propria rivoluzione industriale. Una rivoluzione trasversale che non riguarda alcuni comparti ma che interessa tutti i settori e che non nasce da un aspetto tecnologico. A guidare la rivoluzione di oggi sono i consumatori". E poi ancora: "L’evoluzione del consumatore, che adesso ha gli strumenti per confrontare prodotti, beni e servizi e conoscere ciò che acquista, sta cambiando completamente i mercati – ha rimarcato il primo cittadino –. L’imprevedibilità e l’incertezza che i cambiamenti portano con sé non devono però intimorire. Bisogna avere la forza di guardare avanti con fiducia perché noi possiamo contare su un know how e una capacità artigianale che deriva dal nostro passato, da una capacità artigianale che nessun competitore possiede". Spinelli guarda al futuro: "Chi saprà guardare al domani adeguando il proprio modo di pensare a questi cambiamenti avrà ancora più possibilità di soddisfare le richieste dei consumatori e di crescere – ha concluso –. In questo senso credo che a determinare il tutto saranno le notevoli capacità della classe imprenditoriale che si trova in Toscana e in particolare in quella che amo definire la Leather valley". Il Comprensorio.