La tempesta e i danni. Fondi per gli alluvionati. Un dono da 100mila euro

Quando nel novembre scorso Ciaran si abbattè su mezza Toscana, il territorio di Fucecchio fu martoriato. Danni ingentissimi. I giorni successivi, specie lena zona di Sottovalle i marciapiedi erano una distesa, quasi senza soluzioni di continuità, di tutto quello che acqua e fango hanno divorato nei garage, nei seminterrati, nelle case. Pezzi di vita travolti dall’acqua arrivata senza pietà. Il calcolo fu subito drammatico: almeno 2000 le famiglie interessate dagli allagamenti delle proprie abitazioni. Un aiuto importante arriva oggi da una donazione: 100 mila euro da parte della della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Fondi che aiuteranno le persone di Fucecchio che subirono danni durante quello che accadde il 2 e il 3 novembre scorsi. Tra le zone più colpite ci furono alcune aree del capoluogo, sia nelle località di Botteghe e Ponte a Cappiano. Per questo motivo la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – si apprende – ha deciso di destinare un contributo specifico proprio ai residenti del Comune di Fucecchio. "Questo fondo – spiega l’amministrazione – sarà messo a disposizione dei cittadini attraverso una graduatoria che verrà stilata tra tutti coloro che presenteranno domanda. A gestire lo sportello che accoglierà le domande sarà il personale della Pubblica Assistenza di Fucecchio che ha stipulato una convenzione con la Fondazione".

Lo sportello verrà aperto temporaneamente al primo piano del Palazzo comunale. I cittadini avranno a disposizione quattro giornate per presentare la loro domanda sugli appositi moduli che troveranno allo sportello: domani, martedì 28 maggio, giovedì 30 maggio e martedì 4 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Un sostegno importante, quello che è arrivato. Perché c’è ancora bisogno di aiuto per coloro che hanno visto distrutte le proprie cose, danneggiate le proprie case o le attività. Così come c’è bisogno – ma questa è un altra partita – di attuare sul territorio interventi mirati di sicurezza idraulica in grado di tenere conto che anche a livello climatico tutto è cambiato, e che fenomeni un tempo eccezionali, sono sempre più frequenti, potenti e prepotenti. Questi ultimi anni lo hanno dimostrato in diverse circostanze. E tutte, purtroppo, hanno lasciato inesorabilmente il segno del loro passaggio sui territori.

Carlo Baroni