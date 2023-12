"La Taric va verificata. Penalizza le famiglie"

Rifiuti e bollette Taric. Nuovo attacco della Lega. È il segretario Marco Cordone a prendere la parola. Intanto sottolineando come "pur se, con ritardo (ritardo dovuto anche agli anni di pandemia ), dopo quattro anni dalla nostra proposta di collocare macchine eco-compattatrici nel territorio comunale di Fucecchio, proposta votata all’unanimità, il macchinario è stato installato grazie ad un accordo tra Comune ed il Consorzio Conipet, in piazza Pertini". "Auspichiamo che tale macchina, contenente fino a 4.500 bottiglie di plastica, – dice – contribuisca ad eliminare tanto materiale plastico dalle nostre strade". Allo stesso tempo però, Cordone insieme alla segretaria della Lega di Empoli e Vinci, Tiziana Bianconi, invito nuovamente chi di competenza, a verificare le bollette della Taric, "ricche di diverse incoerenze come la mancanza del riepilogo degli svuotamenti, delle riduzioni applicate e una voce non chiara come la ‘rettifica riduzioni documenti precedenti. La Taric, ovvero la Tari con l’Iva, penalizza soprattutto, le utenze domestiche e così non va bene".