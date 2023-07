'La Stranezza' a Montaione al Cinema sotto le Stelle

Si conclude domani alle 21.30 la rassegna di “Cinema sotto le stelle“ che ha trovato la sua sede ideale nel pieno centro storico di Montaione, nella preziosa piazza Della Concordia. Gli organizzatori, il Circolo cinematografico Angelo Azzurro, vogliono fare un ringraziamento particolare all’Associazione Borgo Alto e al Comune di Montaione per il sostegno ricevuto. "Pensiamo di aver proposto un programma significativo con i migliori film della stagione - fanno sapere - anche se per cause indipendenti dalla nostra volontà ha subito una variazione. Il pregevole film di Roberto Andò ’Stranezza’, con Toni Servillo (nella foto) e i sorprendenti Ficarra e Picone, che avrebbe dovuto aprire la rassegna, invece, la chiude".

La vicenda narrata dal film si svolge a Girgenti nel 1920. Nofrio e Bastiano sono becchini e attori “dilettanti professionisti” intenti a mettere in scena la tragicommedia “La trincea del rimorso, ovvero Cicciareddu e Pietruzzu”. Luigi Pirandello torna nella sua città natale e la morte della balia del drammaturgo favorisce il suo incontro con i becchini. Il Maestro è in crisi creativa, e osservando di nascosto le prove della compagnia amatoriale di Nofrio e Bastiano trae ispirazione per “Sei personaggi in cerca d’autore”.