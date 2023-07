La strage di Bologna del 2 agosto "Sarò presente con il gonfalone"

"Il 2 agosto sarò a Bologna con il Gonfalone, a ricordare i 43 anni dalla strage alla stazione dove persero la vita le nostre concittadine Maria Fresu e la figlia, la piccola Angela, e ci sarà anche la delegazione di Castelfiorentino". Sono le parole del sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini. Di Castelfiorentino era Verdiana Bivona, amica e quasi coetanea (22 anni) di Maria Fresu. Presenza non solo simbolica: a distanza di 43 anni, la macchina della giustizia su quella strage (85 morti, centinaia di feriti, questioni ancora da risolvere) è ancora in pieno movimento, con processi in corso. Come quello all’ex Nar Gilberto Cavallini, condannato in primo grado all’ergastolo. A tal proposito, i suoi legali hanno rinunciato alla difesa nell’ambito del processo d’appello in corso a Bologna. A giugno, gli avvocati Bordoni e Pellegrini hanno comunicato la scelta, dopo aver consegnato alla Corte d’Assise d’Appello una memoria di Cavallini ed altri documenti. Qui il caso Fresu è tornato al centro del dibattimento: i pochi resti a suo tempo riesumati nella tomba di Montespertoli (e in parte ricollocati anche se oggi ufficialmente non si sa di chi siano) non hanno ‘retto’ 4 anni fa all’esame del Dna. Questo ha reso ancora più complicata la vicenda: difatti la decisione dei legali è arrivata dopo che a giugno la Corte ha respinto la richiesta della difesa di acquisire nel processo la testimonianza del terrorista venezuelano Ilich Ramirez Sanchez, ovverosia ‘Carlos lo sciacallo’, e appunto di procedere con un’integrazione della perizia genetica sui resti trovati nella tomba di Maria Fresu. "Tutti i testimoni presentati per arricchire i tanti punti oscuri che esistono - ha sottolineato all’Ansa l’avvocato Pellegrini - sono stati bocciati. Allora, terminata la parte istruttoria di secondo grado abbiamo deciso di rinunciare. Il processo si farà sui nostri atti d’appello, che rimangono". Andrea Ciappi