La strada dei veleni due anni dopo A novembre l’acqua nelle case "Una luce in fondo al tunnel"

Fu la prima richiesta avanzata dai residenti che da oltre due anni si sentono minacciati dal Keu: "Dateci l’acquedotto". E ora, finalmente, arriva la prima risposta concreta e tangibile: da lunedì iniziano i lavori per portare l’acqua pubblica nelle case tra via Piangrande e via Molin Nuovo, a due passi dalla scarpata della strada regionale 429 dove, secondo la procura distrettuale antimafia di Firenze, sarebbero state scaricate ottomila tonnellate di fanghi tossici provenienti dalle concerie di Santa Croce. Da quando è scoppiata l’inchiesta Keu, Arpat ha svolto analisi ogni tre mesi prelevando campioni d’acqua dai pozzi privati delle case per scongiurare l’ipotesi di contaminazioni. Finora i test hanno sempre dato esito negativo. Ma il terrore dei residenti, costretti a lavarsi i denti e a cucinare con l’acqua delle bottiglie comprate al supermercato, non se n’è mai andato.

Ora però possono tirare un sospiro di sollievo. Ieri infatti il Comune ha annunciato "modifiche alla viabilità tra via Piangrande e via Molin Nuovo, per la posa in opera della nuova tubazione dell’acquedotto per conto della società Acque Spa". Si tratta di un passaggio fondamentale per l’intervento da oltre mezzo milione di euro, finanziato in parte anche dalla Regione Toscana. "Un’ottima notizia – commenta Dario Mandriani, uno dei residenti che abita a settanta metri dalla strada dei veleni –. Sapevamo dell’avvio prossimo dei lavori perché siamo stati in contatto con l’amministrazione in questi mesi".

I residenti contano di poter avere l’acqua pubblica dopo l’inizio dell’autunno. Il fatto di non dover più dipendere dai pozzi privati è come il risveglio da un incubo che non lasciava più dormire sonni tranquilli per colpa del "mostro", come lo chiamano loro. "L’obiettivo è avere acqua potabile nelle nostre case entro novembre – continua Mandriani –. Sono stati due anni difficili e finalmente si vede un po’ di luce in fondo al tunnel". Da quando è scoppiato lo scandalo Keu, l’attenzione su via Piangrande e via Molin Nuovo non è mai calata. L’assemblea permanente No Keu continua senza sosta a battersi per garantire la salute delle famiglie e per far luce sullo scandalo che ha travolto anche la politica regionale. I lavori per l’acquedotto sono senz’altro un passo in avanti in attesa di capire se ci sarà o meno la bonifica. E proprio negli ultimi giorni la Regione, nella seconda variazione del bilancio di previsione 2023-25, ha previsto 12 milioni di euro destinati alle bonifiche Keu (seppellito anche in altri 12 siti della Toscana) e alla falda di Massa Carrara.

"Ringraziamo il Comune per l’impegno che ha dimostrato – conclude Mandriani –. Adesso chiediamo che la strada (comunale) oggetto dell’intervento venga asfaltata o costantemente manutenuta perché nelle condizioni attuali risulta non percorribile, specialmente quando piove". Proprio la pioggia, e soprattutto l’umidità, sono i fattori che spaventano di più. Dai primi risultati scientifici sul Keu portati avanti dell’Università di Pisa si è scoperto infatti che l’umidità favorisce il rilascio di cromo esavalente. I risultati sono ancora preliminari: servono ulteriori studi per avere risposte ancora più precise.

