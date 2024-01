La stoccata di Masi:: "La 429 è una via Crucis. Altro che omaggio alla bellezza..."

Strada regionale 429 e polemiche: una storia che sembra infinita. Stavolta a sferrare l’attacco è Leonardo Masi, candidato sindaco per Buongiorno Empoli e M5S. Nel mirino il post pubblicato dalla sindaca di Empoli, Brenda Barnini: "Provo indignazione e sbigottimento circa le parole scritte da Barnini in merito alla

429 – incalza Masi – Colpisce l’apatia nei confronti della realizzazione di questa opera, ancora da terminare, con la quale il sindaco declina la situazione: più che di elogio alla bellezza si dovrebbe, invece, parlare di via Crucis. E se questo è l’intendimento col quale la maggioranza che governa la città intende raccontare in campagna elettorale tutto quello che la costruzione di questa infrastruttura ha significato per gli empolesi, c’è da essere alquanto preoccupati". Masi parla di questioni legate a salute e ambiente: "E poi, non per ultime – aggiunge – tutte le situazioni che hanno riguardato le infiltrazioni delle mafie nel territorio. La costruzione di quest’opera, ancorché strategica per cittadini e imprese, è

purtroppo stata caratterizzata da una serie interminabile di criticità". Poi la stoccata finale: "Il calvario si riferisce a ritardi, mancanza di fondi, indugi nel pagamento dei salari ai lavoratori, danneggiamenti ai

cantieri e ai macchinari necessari alla realizzazione dell’infrastruttura, la lista è lunga, insomma".