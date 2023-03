La stagione dei saldi è andata bene "Ma bisogna ripensare il calendario"

I cambiamenti climatici e l’arrivo ritardato dell’inverno come spunto per posticipare l’apertura dei saldi? Secondo i commercianti empolesi, l’argomento merita una riflessione approfondita. Perché anche quest’anno, un po’ come anche era avvenuto nel 2021, l’andamento delle vendite promozionali ha risentito degli effetti del clima ed in particolare dell’arrivo del freddo sempre più spostato in avanti rispetto al passato. A fronte di un dicembre mite e delle scarse precipitazioni, le persone hanno infatti preferito aspettare per l’acquisto dei cosiddetti capi pesanti. Morale della favola? I negozianti dei centri commerciali naturali dell’Empolese Valdelsa hanno dovuto aspettare metà gennaio per cominciare a macinare. "Come ormai stiamo osservando da tempo – dice il responsabile locale di Confesercenti, Gianluca D’Alessio – l’arrivo del freddo è sempre più spostato in avanti e questo obbliga secondo me a ripensare tutto il calendario dei saldi, che dovrebbero essere più brevi e ritardati. La fotografia di questo 2023 parla chiaro".

Nessun effetto boom nei primi giorni delle vendite promozionali, cominciate anche quest’anno dopo la fine delle festività, ma un lento e progressivo aumento che fa chiudere il bilancio in positivo. "Fatte le dovute eccezioni – chiarisce D’Alessio – i nostri negozi hanno cominciato a lavorare soprattutto con l’arrivo della brutta stagione. La ricerca del capo pesante a saldo ha aiutato le vendite, anche se a prezzi e con margini decisamente inferiori. E’ stata una lenta ma costante progressione, un trend che stiamo ormai osservando da qualche anno". L’ottimismo in vista della primavera non sembra mancare. "L’effetto pandemia è finito, ma le tasche delle persone sono vuote e l’inflazione non aiuta. Questo genera un bel po’ di preoccupazione, ma a giudicare da come è finito il periodo dei saldi siamo comunque fiduciosi per l’arrivo della bella stagione. Dobbiamo necessariamente guardare avanti – prosegue D’Alessio – e pensare che questo possa anche rappresentare un’occasione per i nostri centri storici per far valere la qualità che sono in grado di esprimere".

Bilancio in chiaroscuro anche per il responsabile di Confcommercio Empolese Valdelsa, Alessandro Costagli. "Non posso ovviamente parlare in generale – spiega – ma i saldi sono andati bene soprattutto all’inizio. Credo che abbiano risentito dell’effetto Natale, il che conferma la bontà di questa iniziativa. Sono convinto che per lavorare sia fondamentale prima di tutto portare le persone ad uscire: quando ci sono belle giornate e iniziative, i clienti frequentano maggiormente il centro. Questo fa sì che anche noi negozianti siamo in grado di beneficiarne". Sulle prospettive per il futuro non si sbilancia. "Dipende da tanti fattori. Ovviamente il commercio online ci penalizza, ma se la gente ha modo di vedere quello che le nostre vetrine sono in grado di offrire, possiamo comunque essere ottimisti", conclude Costagli.

Tommaso Carmignani