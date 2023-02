La splendida non belligeranza di Ceccotti

Originale e dissacrante. La rassegna Teatro contemporaneo del Minimal teatro di Empoli propone per domani alle 21 al Giallo Mare "Questa splendida non belligeranza", commedia moderna sul devastante quieto vivere. Attore e autore dello spettacolo - che ha vinto il prestigioso premio In-Box 2022 con il maggior numero di voti nella storia - è Marco Ceccotti che in questo progetto ha portato anche un po’ della sua storia di famiglia.

Sul palco ci sono un padre, una madre, un figlio. Si parla di una famiglia e della difficoltà di esprimere i propri sentimenti. Cosa l’ha ispirata?

"Lo spettacolo è un insieme di esperienze vissute che si mischiano ad elementi di fantasia. Ho sempre voluto raccontare un episodio accaduto davvero a mio padre che lavorava in fabbrica come decoratore di sanitari destinati a persone ricche e potenti, dittatori. Il personaggio del papà pacifista l’ho ripreso da qui. Il lavoro poi mio padre l’ha perso, la fabbrica è fallita con la guerra del golfo, i paesi arabi non acquistavano più. Tutti elementi che mi hanno dato l’occasione di raccontare altro".

Al centro c’è la mancanza di comunicazione, un tema più attuale che mai…

"Si parla di un figlio che ha dei problemi proprio perché non ha dei problemi. Non ha contrasti col padre e la madre; ne avrebbe bisogno per poter crescere e potersi realizzare".

E’ il ritratto della famiglia del 2023 quello che portate in scena?

"Ci si rispecchiano in molti. Ci siamo esibiti davanti ad un pubblico di ragazzi che anche se non capivano alcuni riferimenti culturali si sono immedesimati molto nel personaggio del figlio. Il ritratto comunque è quello di una famiglia attuale, per quanto stramba e surreale".

Si parla del rapporto genitori-figli, delle incomprensioni, con che chiave affronta certe tematiche?

"C’è una leggera e moderata comicità. Le battute, soprattutto quelle dette dalla madre che cerca di ironizzare su qualsiasi cosa, fanno riflettere. E’ stralunata ma pungente. Il registro sorprende lo spettatore guidandolo nella meccanica di questi rapporti. C’è ironia dissacrante e cinismo. Ma anche la tolleranza di una famiglia pacifica, dove, per sopravvivere, ognuno si rifugia in un mondo tutto suo".

Un quieto vivere solo apparente?

"Sembra che stiano tutti bene in questa sorta di pace emotiva, ma da dentro qualcosa scricchiola. Il non voler discutere si cristallizza nel non detto. I problemi non vengono risolti ma accantonati, messi sotto al tappeto, che poi esplode di polvere".

Insomma, il confronto aiuta a crescere…

"Sì, i conflitti (emotivi, s’intende) sono importanti rispetto al lasciar correre".

Come erano i suoi rapporti in famiglia? E’ stato un figlio ribelle?

"C’è un po’ di me in tutti e tre i personaggi. Tentavo di rifugiarmi nel sarcasmo, nelle battute, cercavo il comico in qualsiasi cosa e questa è stata la mia ribellione. Le marachelle però le ho sempre confessate preventivamente".

I contrasti li cercava?

"I miei non mi hanno mai contrastato? Ecco la loro colpa. Ho scherzato su questo mio cercare di dare una colpa ai genitori per qualcosa che non esisteva, o forse si. Ancora non l’ho capito".

Hanno visto lo spettacolo i suoi genitori?

"All’inizio avevo un po’ paura delle reazioni. Ma sono stati molto contenti fin dal debutto. Ho solo preso ispirazione, rubando qualche battuta. L’unica a prendersela è stata mia sorella, perché nello spettacolo non c’è".

Ylenia Cecchetti