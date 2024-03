"La sosta a pagamento?. Non piace alla città"

Dopo due tavoli al mercato e un giro itinerante nel territorio, sono 251 i cittadini che hanno partecipato in presenza, al sondaggio indetto dalla Lega e aperto a tutti sui 350 nuovi parcheggi a pagamento. Di questi 251 partecipanti, 227 si sono espressi contro i nuovi stalli a pagamento e 24 si sono espressi a favore. In merito il segretario leghista Cordone, dice: "Il sondaggio terminerà la prossima settimana ma riteniamo che già un campione di 251 persone interpellate con nemmeno il 10% a sostegno del progetto della giunta Spinelli, sia significativo della contrarietà della cittadinanza a queste deliberazioni". E poi ancora: "Pertanto riteniamo che sarebbe un gesto di buonsenso – prosegue Cordone – la revisione del progetto sui nuovi stalli a pagamento e sulla base di ciò, invitiamo nuovamente e costruttivamente il sindaco Alessio Spinelli a ritirare questo provvedimento, considerando che un Comune come Fucecchio non abbia bisogno di tutti questi parcheggi a pagamento".