La solidarietà d’estate Volontari sempre pronti Pasti, docce e un riparo ci sono anche ad agosto

di Irene Puccioni

Garantire sempre e a tutti dei pasti giornalieri, un tetto sopra la testa, la possibilità di prendersi cura delle propria igiene personale. La Misericordia di Empoli anche nel periodo estivo non ha mai smesso di svolgere servizi di assistenza, aiuto e conforto alle persone in difficoltà. Nei mesi di agosto e settembre, il cuore della solidarietà batte ancora più forte al Centro Emmaus. Mentre il centro di cottura comunale si è preso una breve pausa, i volontari dell’Arciconfraternita si mettono in azione con straordinario impegno. Ogni giorno, preparano con amore e dedizione circa trenta pasti da asporto, consegnando direttamente nelle case di chi ne ha bisogno. Anche per Ferragosto dalla cucina di via XI Febbraio sono partiti i cestini per gli ospiti del dormitorio allestito nella frazione di Casenuove e gestito dalla stessa Misericordia. Persone che anche per il giorno di festa hanno potuto cenare con un pasto completo, sentendosi meno sole.

Soltanto nella prima quindicina di agosto i pasti preparati dai volontari in divisa giallo ciano sono stati ben 1.322, di cui 320 consegnati a domicilio. E siccome in questo periodo la mensa dei poveri della Madonnina del Grappa è chiusa, il Centro Emmaus corre in soccorso preparando, ogni giorno, doppie razioni: in pratica chi di solito per la cena si appoggiava alla struttura di via Puccini, si rivolge temporaneamente ai locali di XI Febbraio. Famiglie dove si fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, purtroppo, ce ne sono sempre di più anche in città. Anche in questo caso il sostegno dell’associazione di volontariato non viene meno. Nella prime due settimane agostane sono stati distribuiti 42 pacchi spesa. Dentro c’è un po’ di tutto: pasta, olio, latte, scatolette e altri prodotti di prima necessità. E non è tutto. Sempre i volontari della Misericordia empolese aprono le porte ai senzatetto che hanno bisogno di rinfrescarsi e indossare vestiti puliti. Nelle prime due settimane agostane sono state fatte fare 88 docce e il servizio lavanderia ha funzionato regolarmente.

A tutto questo si aggiungo i servizi di emergenza, garantiti anche nel giorno di Ferragosto con due ambulanze in servizio e tutti i turni coperti dai volontari. Anche gli ambulatori non vanno in vacanza. Quello di Sovigliana resta sempre aperto per tutto il mese di agosto. All’ambulatorio di Empoli, il centro prelievi e il servizio infermieristico resteranno aperti per tutto agosto dalle 7 alle 10.

Estate, infine, per i giovani volontari significa anche esperienze che non dimenticheranno mai. Come quella fatta da cinque di loro: Alessia, Ambra, Gabriele, Francesco e Mirko che hanno partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, dal 1 al 6 agosto. Durante la loro permanenza hanno potuto incontrare il Papa e hanno fatto amicizia con i giovani provenienti da ogni angolo del pianeta, condividendo con loro quest’esperienza.