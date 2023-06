La situazione dei parcheggi "Servono più posti riservati a chi è incinta o ha un handicap"

Più parcheggi per disabili, ma anche stalli rosa per donne in dolce attesa e famiglie con bambini piccoli e, più in generale, una revisione dei parcheggi alla luce dei tanti cambiamenti che ci sono stati e che ci saranno in città. E’ quanto chiede il partito di Empoli in Azione, sottolineando una necessità che potrebbe diventare argomento della campagna elettorale per le amministrative del prossimo anno.

"Nella nostra città attualmente gli stalli rosa sono presenti solamente in alcuni parcheggi di centri commerciali, ma non nelle aree pubbliche. Il nostro Comune – scrive il coordinatore locale di Azione, Luca Ferrara - ha partecipato a un bando emesso dal Ministero delle Infrastrutture chiedendo la somma di 18mila euro per la realizzazione di 36 stalli nella nostra città. La posizione degli stalli è stata valutata dalla polizia municipale seguendo alcuni criteri tecnici. Quando sono previsti i lavori di esecuzione degli stalli rosa? È possibile conoscere preventivamente la posizione individuata dalla commissione per i trentasei stalli? Che tipo di stallo verrà realizzato e come sarà segnalato per l’utenza?".

Queste le domande che arrivano da Azione. "Per quanto riguarda invece i parcheggi riservati ai portatori di handicap – dice ancora Ferrara - chiediamo che siano incrementati nel loro numero nelle zone della stazione ferroviaria, dell’ospedale e della casa della salute Sant’Andrea di via San Mamante. Considerando che la nostra stazione ferroviaria è la terza stazione della toscana per movimento passeggeri, attualmente i posti riservati ai portatori di handicap sono solamente due. Per incrementarli, si potrebbe pensare di trasformare alcuni stalli a pagamento presenti all’inizio di viale Buozzi". Un focus anche sull’ospedale. "Andrebbe aumentata l’offerta soprattutto nella zona fra la fermata del bus di viale Boccaccio e il pronto soccorso. Capita molto spesso infatti, su quel viale, di vedere auto parcheggiate in doppia fila per permettere la discesa di persone anziane o con problemi di deambulazione, creando quindi intralcio alla viabilità ed alla fermata degli autobus. Inoltre, sempre all’ospedale, andrebbe ampliata la zona dedicata alla sosta per i motorini e per gli scooter.

Per quanto riguarda invece la Casa della Salute di Via San Mamante, nel parcheggio esterno sono presenti solamente cinque posti auto riservati ai portatori di handicap. Ed infine chiediamo se non sia il caso di aggiornare il piano parcheggi della nostra città, tenendo conto anche delle future trasformazioni urbanistiche previste, come la prossima apertura del vecchio ospedale e il teatro Ferruccio" .

t.c.