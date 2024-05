La sicurezza sul lavoro: "Gli infortuni sono in aumento". Allarme per edilizia e agricoltura

EMPOLESE VALDELSA

Il 25 marzo scorso a Gambassi Terme si è registrata l’ennesima tragedia sul lavoro: un uomo di 59 anni è rimasto vittima di un incidente con la motosega mentre stava potando degli ulivi. A fine aprile a Certaldo un coltivatore 90enne è rimasto investito dal trattore su cui stava lavorando. Anche se l’Empolese Valdelsa non versa in condizioni critiche, se di incidenti mortali sul lavoro si parla e gli indicatori infortunistici non sono allarmanti, a soffrire di più sono il settore dell’agricoltura e quello dell’edilizia. A tracciare un quadro sul territorio durante l’iniziativa organizzata al Pontormo è il dottor David Maccioni, direttore Inail Firenze. "Le criticità maggiori sono rappresentate dalle cadute dall’alto, nelle impalcature per l’edilizia ma anche durante le attività di potatura ulivi che devono essere adeguatamente presidiate e mai svolte da un singolo. Difficile, considerando che la micro frammentazione dell’attività produttiva sul territorio è forte. Molte aziende sono unipersonali, con pochi addetti, spesso stranieri non adeguatamente formati, e non hanno un’organizzazione interna tale da approcciarsi alla sicurezza come si dovrebbe. La scommessa è proprio promuovere la cultura della sicurezza nelle piccole e medie aziende".

È una crescita fisiologica quella del 2023 rispetto al 2022 (alterato ancora dai dati Covid) per il numero di infortuni. Aumenta invece la necessità di controlli per migliorare il servizio dell’ispettorato. Un’azienda viene controllata in media una volta ogni 14 anni. "E quando l’infortunio si è già verificato è tardi per intervenire. Servono più risorse, più personale. Il numero di ispettori Inail è limitato, poche decine di persone per l’Empolese Valdelsa. Lavoriamo su calendarizzazione quotidiana, su segnalazioni anonime, che arrivano spesso dai lavori stessi, o attraverso l’incrocio di banche dati tra Inail, Inps, Camera di Commercio e ispettorato del lavoro. Facciamo attività di vigilanza in sinergia con i servizi Pisl della Asl e viste le risorse limitate agiamo dopo un’attività preliminare di intelligence che inquadra le situazioni di maggiore rischiosità". C’è poi il tema delle malattie professionali. "Si è registrato di recente nell’Empolese Valdelsa un aumento delle denunce per malattie nel settore della pelletteria, un ambito importante nel fucecchiese".

Ylenia Cecchetti