"La sicurezza rappresenta una priorità"

"La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità e per questo servono scelte che possano favorire l’arrivo a Empoli di ulteriori rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui quella strategica di predisporre opportuni alloggi di servizio". Ne è fermamente convinto Andrea Poggianti, Capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha espresso la propria vicinanza alle stesse forze dell’ordine a margine della commemorazione per l’anniversario della morte di Leonardo Falco e Giovanni Ceravolo, gli agenti uccisi nel 1975 durante una perquisizione domiciliare a casa di Mario Tuti nell’ambito di un’inchiesta sul neofascismo. "In questi giorni, anche a causa dei ripetuti episodi di microcriminalità che si sono verificati in città – dichiara Poggianti – il tema della sicurezza torna a essere particolarmente sentito, in prima battuta dai cittadini che li hanno subìti, ma anche dagli uomini e le donne delle forze dell’ordine impegnati quotidianamente a lavorare in carenza di organico. Dai furti in abitazione ai borseggi, dallo spaccio di sostanze stupefacenti agli atti vandalici come il lancio di sassi contro una pizzeria avvenuto proprio ieri nella zona sportiva. È certamente una buona notizia che arrivino sei nuovi agenti di polizia, come annunciato dal sindaco Brenda Barnini, ma è evidente che non possano essere sufficienti per il territorio empolese e a maggior ragione laddove è altrettanto noto che alcuni poliziotti del Commissariato andranno in pensione". Poi la riflessione sulla carenza di alloggi di servizio: già individuate alcune strutture che potrebbero essere destinate allo scopo.