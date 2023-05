La sicurezza in azienda Corsi dedicati ai conciari

Proseguono i corsi di sicurezza in azienda rivolti a lavoratori del comparto conciario promossi dall’organismo paritetico territoriale del distretto conciario, composto da Associazione Conciatori, Consorzio Conciatori di Ponte a Egola e organizzazioni sindacali della zona del cuoio Cgil–Cisl–Uil. I corsi, che dureranno sino alla fine di giugno, riguardano diversi aspetti del processo conciario e sono finalizzati alla gestione del rischio. Destinatari dei corsi sono operatori del settore che vengono seguiti da personale docente specializzato nelle diverse aree oggetto della formazione. Tra le materie dei corsi: il primo soccorso, la prevenzione incendi, i carrelli elevatori, la formazione dei lavoratori amministrativi e produttivi nell’ambito degli accordi Stato-Regione. Una formazione specifica è prevista anche per determinate figure di lavoratori, come rappresentanti della sicurezza, e preposti. Circa 400 gli operatori del comparto che prendono parte, ogni anno, alle diverse sessioni dei corsi sulla sicurezza.