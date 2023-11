La sfida tra botteghe e negozi. Si vota la vetrina più bella

Vetrine creative, vetrine fantasiose, vetrine originali. E’ entrato nel vivo il gioco natalizio de La Nazione, in collaborazione con Confesercenti e l’associazione Centro Storico. Partecipare è semplice: ogni giorno il lettore avrà la possibilità di suggerire la vetrina che meglio ha espresso l’atmosfera del Natale. Attraverso le pagine del nostro giornale, si vota dunque l’addobbo del negozio più bello. Tra le attività commerciali empolesi che hanno aderito troviamo Natur House; Lilith; Rutili; Chacha accessories; Beppino e Moreno, Sweet Rock, Mary & Co, Temy, Hope concept store, Ridolfi store, Spazio76, Solofirme, Hagen store, Icon Store, La musolotta, Alino Mancini, Fontanelli Boutique, Bebè mon amour, Nigi abbigliamento, Giocheria, Bar Vittoria, Mon amour boutique, Tani 59 rosso, NovepuntoSette, Dess, Mitch e Lui, Giocheria. I tagliandi compilati (no fotocopie) dovranno essere imbucati nei punti di raccolta allestiti alla Pasticceria Gaggioli e Vezzosi, al Bar Leontina, a Gioca Tre–Giocheria (via Salvagnoli) e in Oreficeria Alino Mancini. Avanti con le votazioni.