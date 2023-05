"La settimana di quattro giorni è produttiva solo se viene inserita in un sistema solido"

Posizioni aperte nell’area produttiva, impegno per il territorio. Quest’anno la Rego metterà in sicurezza, a titolo gratuito, il campanile della Collegiata da cui scenderà il ciuco in occasione del tradizionale Volo, e sogna di fare un asilo aziendale. L’azienda è piccola ma ha davanti a sé un percorso di crescita, "faticoso ed entusiasmante, possibile solo se con noi ci saranno persone felici e realizzate". Non è tutto rose e fiori. La pressione c’è e si sente, "ma quella da sola non crea disagio se il clima nel quale si opera è sereno. Non è importante cosa facciamo e come, ma il perché. Dalla motivazione deriva tutto il resto". Guardare a un obiettivo e pianificare azioni a beneficio della collettività, dei dipendenti. Sulla settimana lavorativa a 4 giorni, Rego ha idee chiare. "Siamo favorevoli - dice Ciaponi - Ma deve essere inserita in un contesto che rende produttive le persone. La produttività è un problema reale del Paese e la formula della settimana ridotta va guardata con interesse, ma non funziona da sola, è il tassello di un processo più articolato". Non basta togliere un giorno di lavoro per mandare avanti la baracca contrastando, magari, il fenomeno delle dimissioni. Ci vuole un sistema solido intorno. Tra i progetti, l’asilo aziendale. "L’annuncio di ogni maternità è per noi un momento di gioia. Dispiace vedere che a esserne preoccupate sono le stesse donne, impaurite dalla possibilità di creare un problema. L’asilo è un sogno di tutti, uno dei traguardi da tagliare".

Y.C.