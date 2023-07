La serata degli asteroidi Premiata tutta la ’squadra’ dell’osservatorio Beppe Forti

Una pioggia di asteroidi si è abbattuta, venerdì sera, in zona San Vito. E non è uno scherzo. Siamo all’osservatorio astronomico Beppe Forti: tutti in posa, ognuno con in mano la propria pergamena ed un numero in evidenza. Non una cifra qualsiasi: un codice che indica l’asteroide ricevuto dalla signora delle stelle. Maura Tombelli, presidente del "Gruppo Astrofili Montelupo", ha consegnato "idealmente" ad un gruppo di persone del territorio un asteroide da lei scoperto. Un’intitolazione di squadra: ad ogni cittadino un pezzo di carta significativo, da una parte il nome dell’asteroide, dall’altra la motivazione legata al contributo dato alla nascita e alla crescita dell’osservatorio. E’ una prolifica scopritrice di asteroidi, la presidente del GrAm. Al primo posto al mondo tra le astronome donne non professioniste, l’ex bancaria ha chiamato a raccolta una quarantina di persone per regalare loro "un nome" tra le stelle. E così a Roberto Marconcini e alla moglie Ornella Alderighi è stato dedicato il "Robertornella", per l’impegno profuso nella gestione della parte burocratica dell’ osservatorio, inaugurato da Piero Angela nel 2018.

"Sono tre le generazioni di Marconcini da sempre pronte ad aiutarci - ha detto Tombelli - Senza di loro non ci sarebbe stato tutto questo". Si è meritato un asteroide anche Paolo Vezzosi, titolare dell’omonima pasticceria montelupina, sempre presente nelle occasioni importanti. "Hanno offerto il rinfresco anche il giorno del taglio del nastro del Forti, rifocillando Piero Angela". E poi un tributo a Gianna Gianni, fotografa e vicepresidente del Ccn "Il Borgo degli Arlecchini", scomparsa nel febbraio del 2020. A ritirare l’attestato il marito Giovanni Vanni e la figlia Ginevra. E ancora, tra i nomi stellari Marco Montagni e Marco Casalini. Beneficiato e scopritore non possono avere lo stesso cognome e così è solo "Simone" l’asteroide di Simone Tombelli, che al Forti ha realizzato l’impianto elettrico. Pergamena per Alessio Squilloni, giovane di Empoli laureato in fisica, tra i membri più attivi del gruppo. A sorpresa, alla stessa Maura Tombelli, impegnata per oltre 15 anni nel progetto di costruzione dell’osservatorio pubblico, è stato consegnato un attestato. "L’asteroide mi è stato dedicato da Boattini e Tesi diversi anni fa ma non avevo mai avuto un riconoscimento ufficiale".

Ylenia Cecchetti