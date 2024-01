La scuola vara i corsi pomeridiani. L’idea piace ai ragazzi: iscritti boom

di Irene Puccioni

EMPOLI

Si scrive "Next", si legge guardare avanti. Perché oltre al canonico programma di studi, una scuola può e deve offrire di più. Ne sono convinti al "Ferraris Brunelleschi" di Empoli che ha lanciato un progetto innovativo rivolto a tutti i propri studenti: 33 corsi aperti e suddivisi in sei aree tematiche. "Abbiamo più di cinquecento iscritti. Praticamente uno studente su tre ha aderito a uno dei nostri corsi – fa sapere la dirigente, Grazia Mazzoni – Considerando che sono tutti incontri pomeridiani, dopo l’orario scolastico, è un risultato eccezionale". I corsi – tutti completamente gratuiti – sono stati pensati e organizzati per dare modo alle ragazze e ai ragazzi di esplorare le sfere del sapere a 360 gradi, confrontarsi con nuove sfide e punti di vista diversi. Per attivarli la scuola si è avvalsa delle numerose associazioni e realtà del territorio che collaboreranno in prima persona con l’istituto e affiancheranno gli studenti nei vari percorsi formativi.

Scendendo nel dettaglio, nella sfera dell’informazione si potrà scegliere tra il giornale scolastico (che nascerà quest’anno), il gruppo comunicazione che approfondirà il mondo dei social e della grafica, e il gruppo tutor e orientamento, già ben collaudato, a cui sarà affidata anche l’organizzazione degli open day. Arti è la seconda area tematica, quella dove poter dare sfogo alla propria creatività artistica, partecipando, per esempio, al musical in corso di allestimento o al coro, oppure al laboratorio Rap. Ma ci sono anche il corso di scrittura creativa, quello di fotografia, cinema e moda. E ancora i laboratori di design e di linguaggio dell’arte e perfino quello dove si sperimentano i giochi di ruolo.

Per gli amanti della tecnologia, ma anche per chi vorrebbe conoscerne di più, l’area techlab è quella che offre sei corsi uno più stimolante dell’altro. C’è quello dedicato al mondo della radio o quello sulla robotica elettronica. C’è poi quello sulla progettazione di videogiochi e anche il laboratorio sull’ultima frontiera: l’intelligenza artificiale. Per chi invece è interessato all’universo open source, ecco il laboratorio Linux, e si possono mettere anche le ali partecipando al corso di droni. Un’altra area tematica particolarmente gradita agli studenti è quella sportiva.

"L’offerta è davvero vasta e il bello è che nella nostra scuola non abbiamo neppure la palestra – specifica la dirigente – Quello che siamo riusciti a mettere a disposizione dei nostri studenti è frutto di una proficua collaborazione con le realtà sportive del territorio". Ecco, quindi, i corsi di calcio, volley, basket e tennis. Tra le ragazze è molto gettonato il corso di autodifesta; adesioni trasversali invece per il corso di padel e per quello di scacchi. Lingue e culture è un’altra tematica che ha riscosso interesse: si può scegliere tra il corso di inglese per C1 e quello di lingua cinese per HSK di primo livello. Il sesto gruppo di corsi è quello sotto il nome di sostenibilità dove si può entrare a far parte del progetto Green School. Gli iscritti potranno scegliere uno o più ambiti su cui agire; approfondire la tematica scelta e indagare come si comporta la popolazione scolastica in quell’ambito; misurare l’impronta carbonica della scuola e adottare buone pratiche che consentano di ridurre l’impronta carbonica; misurare l’impatto delle buone pratiche adottate e divulgare i risultati e il lavoro realizzato con tutta la popolazione scolastica e con la cittadinanza. Per chi ha il pollice verde ci sono l’orto e il laboratorio alimentare. L’ultima proposta è quella della ciclofficina: utili lezioni con tutti gli strumenti necessari per imparare a riparare il proprio mezzo a pedali. Oltre alle attività rivolte agli studenti, Next prevede attività e corsi specifici aperti anche alle famiglie degli studenti. Inoltre, partirà quest’anno anche la serie Next forum, un ciclo di eventi serali di confronto e approfondimento, per riportare la scuola al centro della vita della comunità.