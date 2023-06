La scuola e il futuro Classi aperte a Querce Musica e arte? In inglese

Un nuovo progetto per la scuola primaria Carlo Collodi di Querce. Partirà dal prossimo anno scolastico, e sì intitola ’All together to learn … come pezzi di un puzzle’. Si tratta di un progetto innovativo che vedrà le bambine e i bambini impegnati per due ore settimanali in attività a classi aperte, ruotando di settimana in settimana tra le insegnanti del plesso, svolgendo le discipline di musica e di arte e immagine prevalentemente in lingua inglese.

Le finalità del progetto mirano a creare un clima affettivo e cognitivo in grado di mettere ogni bambino e bambina nella condizione di lavorare insieme, di incoraggiarsi e aiutarsi reciprocamente, di sentirsi accolti, di far parte di un’impresa comune e di contribuirvi, secondo le proprie potenzialità e caratteristiche, per il raggiungimento di scopi comuni.

La metodologia che verrà usata sarà quella del "Clil", ovvero Content and Language Integrated Learning, con cui saranno veicolati i contenuti di musica e di arte e immagine in lingua inglese, al fine di migliorare le abilità linguistiche dei bambini e delle bambine per saperle utilizzare in contesti specifici anche diversi da quelli scolastiche. Tutto ciò nel rispetto delle indicazioni nazionali per la scuola primaria. Le famiglie, i bambini e le bambine, la dirigente scolastica Paola Cinquerrui, la vicesindaca Emma Donnini hanno potuto assistere a un esempio di quelle che saranno le lezioni che a settembre arricchiranno l’offerta formativa. Le maestre hanno messo in scena un dialogo con i bambini utilizzando la storia "Little blue and little yellow" dell’autore Leo Lionni e, in pochi attimi, tutti si sono immersi nella lingua inglese partecipando alla divertente presentazione animata della storia, cantando e rappresentandola graficamente.

Alla presentazione del nuovo progetto era presente la presidente del consiglio di istituto Lisa Giuggiolini che ha ringraziato tutti i genitori per il supporto alla sua attività di presidente e per la partecipazione a questo bel pomeriggio insieme. "Grazie alla nostra dirigente per lo stimolo che ha dato alle nostre docenti in questa nuova sfida didattica e direi culturale - ha detto il vicesindaco Emma Donnini -. Grazie alle nostre docenti che si sono messe in gioco sperimentando un nuovo modo di fare didattica per dare nuove opportunità a tutte le alunne a tutti gli alunni".