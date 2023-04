La scienza al femminile è ancora un tabù

MONTELUPO FIORENTINO

Ultimo appuntamento giovedì a partire dalle 17.30 al Mmab di Montelupo per la rassegna dedicata a "Donne e Scienza", all’interno del programma "Declinazioni femminili", promossa dal Comune di Montelupo per affrontare la questione degli ostacoli che la società nel suo complesso e le istituzioni accademiche in particolare, hanno frapposto negli ultimi quattro secoli ad una formazione femminile nell’ambito delle materie scientifiche e, di conseguenza, alla partecipazione delle donne alle attività di ricerca e di docenza.

Dopo Tiziana Metitieri e Cecilia Rossi, l’ospite di quest’ultimo incontro sarà Paola Govoni (nella foto), professoressa associata di Storia della scienza presso l’Università di Bologna, che inquadrerà la questione da un punto più vista più generale evidenziando come l’andamento della partecipazione femminile alla scienza professionale non sia progressivo negli ultimi quattro secoli come potremmo immaginare, ma subisca diverse battute d’arresto, per il permanere, ancora oggi, di tratti di una cultura profondamente patriarcale. L’entrata è gratuita senza obbligo di prenotazione, mentre per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0571 1590301 oppure scrivere una email all’indirizzo [email protected]