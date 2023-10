La scelta di Campinoti: "Una lista civica senza alcun partito. Lo faccio per Empoli"

La lista civica con cui si presenterà alle elezioni amministrative del 2024 il nome lo ha già. Ma, come farà per la sua candidatura ufficiale a sindaco di Empoli, Simone Campinoti ha deciso di aspettare ancora un po’ prima di rivelarlo. Almeno fino a quando, dice, non avrà sciolto le ultimissime riserve. Campinoti è un imprenditore molto noto in città, presidente del gruppo Ceam, ha guidato la locale sezione di Confindustria. E non è nuovo all’agone politico, visto che è stato capolista per Italia Viva alle regionali del 2020.

La scelta di candidarsi sindaco come nasce?

"Il nome di un altro candidato non è venuto fuori, ma io avevo fatto una promessa e quindi penso che mi candiderò".

Per la verità qualche nome già si fa, sia a destra sia a sinistra...

"Intendo qualcuno che sia indipendente e dedito solo alla città. Ho 60 anni e non ho bisogno né di una poltrona né di uno stipendio. Brenda Barnini è una persona speciale che ha fatto bene e alla quale auguro una straordinaria carriera come merita, ma dopo di lei non vedo una reale continuità di esperienza nei nomi che sono usciti finora da parte del Pd"

E quindi lei si candida con una lista civica?

"Sì con una lista civica senza appoggio a nessun partito. Parto da solo e cerco di fare qualcosa che sia concentrato su progetti e idee, non su ideologie".

Per esempio?

"La spazzatura. Non è pensabile che ci venga rifilato un costo in più in nome dell’ambiente quando nei fatti chi è virtuoso come l’Empolese Valdelsa paga di più di chi non lo è affatto. E’ una tassa in più, non è la tutela dell’ambiente e la tassa serve a sostenere qualcosa che ormai non è più sostenibile"

Quando si candiderà ufficialmente?

"A breve. Entro una decina di giorni si scioglieranno gli ultimi dubbi. La decisione è presa al 99%. Devo consultarmi con gli amici del cuore con cui parlo quando prendo decisioni importanti".

In famiglia che dicono?

"In famiglia non sono contro, ma nemmeno favorevoli, perché alla mia età, col mio vissuto e la mia salute - ho avuto il cancro e due infarti - niente è facile. Ma la gente è stufa di un mono pensiero orientato in una direzione e vuole qualcosa di diverso. In tanti mi cercano per dirmi che sono d’accordo con la mia decisione di candidarmi e che non devo cambiare idea".

Cosa metterà nel nome della sua lista civica?

"Non sarà qualcosa tipo ‘Amore per Empoli’ che promette chissà cosa e non mantiene. Sarà altro, con progetti chiari, non promesse elettorali".

Ha pensato anche alla squadra?

"Partiremo ai minimi termini e senza bandiere".

Sarà una campagna lunga...

"Non sono un presenzialista. Ho 60 anni, se lo faccio è per fare qualcosa di buono per la mia città. Vivo a Montespertoli, ma sono nato e cresciuto a Empoli e il mio quartier generale di lavoro lo tengo a Empoli per motivi di cuore non per vantaggio"i.

Chi sarà il suo concorrente?

"Forse più a sinistra che a destra. Ho escluso accordi con i 5Stelle e con la sinistra estrema. Penso che fra tre mesi, se la gente vede che le nostre idee sono interessanti, si aggregherà a noi. L’obiettivo è portare avanti Empoli alla luce di quello che potrebbe accadere nei prossimi anni. C’è una convergenza pazzesca di problemi che si ripercuoteranno a cascata fino ai Comuni e se uno non ha idee, diventa difficile portare avanti le questioni importanti, a partire da quella della sicurezza. La mancanza di sicurezza non è un fatto di destra o sinistra, è un fatto oggettivo. Chi lo trasforma in un atto di politica perde tempo, perché la gente vuole risposte concrete".

Francesca Cavini