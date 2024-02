La scelta del centrodestra. Masini è candidata a sindaco. Sfida a Campatelli e Cellini

La notizia era già nell’aria da settimane, ancor di più a seguito della candidatura della leghista Susi Giglioli nella vicina Castelfiorentino. E l’ufficialità è arrivata nelle scorse ore: se nel 2019 toccò al Carroccio indicare il candidato, adesso è la volta di Fratelli d’Italia: sarà Lucia Masini a rappresentare la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali.

La coordinatrice comunale di FdI sarà presentata come candidata di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia alle 10 di sabato prossimo, in un incontro che si terrà presso la pizzeria ’Il Pirata’ di piazza Boccaccio. E per Masini si tratta di un bis come candidata-sindaco, a Certaldo: nel 2009 si candidò infatti con il Popolo della Libertà ed ottenne il 29,5 per cento dei consensi (pari a 2.866 voti) chiudendo la competizione elettorale alle spalle dello sfidante di Partito Democratico ed Italia dei Valori Andrea Campinoti (che vinse quella tornata con il 60,4 per cento dei voti).

Stavolta, si troverà invece a competere con le forze progressiste che supportano Giovanni Campatelli, presentato ufficialmente nelle scorse settimane con il supporto del Pd, di Sinistra Italiana, di Azione e di una lista civica (in attesa dell’eventuale supporto di Italia Viva). Senza dimenticare poi Pardo Cellini, che già nei mesi scorsi aveva giocato d’anticipo esternando l’intenzione di correre da sindaco alla testa della civica ’Più Certaldo’. Il quadro sta insomma andando a completarsi: la corsa verso le elezioni del prossimo giugno è ormai entrata nel vivo.