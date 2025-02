La scarpa in vetrina. Attesa per Micam. Le nuove tendenze

Il conto alla rovescia è iniziato. Per la scarpa arriva la prova cruciale, mentre persiste – forte – tutta la crisi della filiera della moda. La prossima edizione di Micam si terrà dal 23 al 25 febbraio a Fiera Milano, riaffermando il suo ruolo di punto d’incontro per eccellenza per i professionisti della calzatura. Con circa mille marchi in esposizione e oltre 40mila visitatori attesi da tutto il mondo. Micam resta una vetrina imperdibile per scoprire innovazioni, tendenze e opportunità di business, ispirare l’innovazione e celebrare l’eccellenza del Made in Italy e della calzatura internazionale. vetrina strategica, oggi più che mai.

Verso quali tendenze andrà il settore? Quattro linee. Utopian Utility: un mix di funzionalità e sobria eleganza, dove materiali come pelli scamosciate e finiture gommate opache si uniscono a dettagli ispirati al trekking urbano. Twisted Classics: una rivisitazione moderna del vintage, con influenze retrò, tonalità nostalgiche e forme audaci che celebrano l’originalità e lo spirito ribelle della gioventù. Meditative Artisans: una fusione tra artigianato e spiritualità che sancisce il ritorno dello stile bohémien con materiali autentici come pelli vissute e finiture rustiche. Wondrous Daze: un’estetica alternativa ispirata a mondi fantastici, con accenti dark, romantici e ribelli. Tra i materiali spiccano velluti, pelli lucidate e dettagli decorativi come borchie e cristalli.

Micam Milano, il Salone Internazionale della calzatura, rinnova il suo impegno su tutti i fronti nel fornire strumenti strategici ed innovativi. Attraverso l’analisi dei social media, dell’ecommerce e delle sfilate, combinata a tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e i big data, la manifestazione offre una guida specializzata a buyer e brand per uno sguardo approfondito sulle preferenze dei consumatori e sulle dinamiche di mercato, aiutando ad identificare i bestseller stagionali delle calzature e ad ottimizzare le decisioni.