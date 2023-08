La scarpa in pelle in crescita Speranza per il calzaturiero Ma manca la manodopera

Occhi puntati sulla ripresa del lavoro a settembre e sulle indicazioni che saranno gli eventi fieristici di settembre. Prima tra tutte Micam e Lineapelle. La scarpa guarda comunque con fiducia all’ultimo scorcio del 2023. Forte di alcune indicazioni che stanno dando i mercati. La più importante – strategica per il comparto della nostra zona dove conceria e calzaturifici sono legati a doppio filo – è il buon andamento delle calzature con tomaia in pelle che è primo per importanza con un’incidenza del 63% sulle vendite estere in valore e, ad oggi, è l’unico a presentare nel incrementi nell’export. Dalle ultime rilevazioni di Assocalzaturifici emergono segni positivi per tutti i segmenti uomo (+4,7%) e donna (+1,5%). In sensibile incremento anche l’on line. Forti crescite dell’export in alcune zona sono da ricondursi alla presenza di hub logistici, spesso legati alle vendite online, o di depositi delle multinazionali del lusso

Restano alcune criticità che, comunque, andranno anche rilette alla luce degli esiti delle fiere. Anche se il settore nella sua generalità è tornato sui livelli di fatturato del 2019 pre-Covid, permangono a macchia di leopardo segnali di affievolimento della crescita. L’indagine condotta dal Centro Studi di Confindustria Moda tra gli associati ha evidenziato che i costi elevati di energia e materie prime e il reperimento di manodopera qualificata continuano a rappresentare i problemi maggiori per le imprese calzaturiere.

Su quello che sarà l’ultimo scorcio del 2023, appunto, la parola spetterà al Micam, il salone internazionale leader a livello mondiale per le calzature, che è il punto di riferimento per gli operatori provenienti da tutto il mondo. Quest’anno si terrà dal 17 al 20 settembre.

C.B.