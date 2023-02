La scarpa corre verso il Micam Caccia alla crescita dell’export

La scarpa corre verso Micam Milano, il salone internazionale leader a livello mondiale per le calzature, che è il punto di riferimento per gli operatori provenienti da tutto il mondo. E qui la prossima settimana – segnatamente dal 19 al 22 febbraio – tante aziende della nostra zona cercheranno le conferme delle ripresa iniziata, pur tra tante difficoltà, nel corso del 2022.

Fucecchio è la zona ad alta vocazione calzaturiera del distretto della pelle e del cuoio del Comprensorio. Il salone milanese è l’appuntamento cardine del comparto, quello da cui arriva il polso della situazione dei mercati e che permette di fare previsioni sull’anno che si è appena aperto. Il calzaturiero è un settore importante dell’economia della zona e del Paese. L’Italia in termini di export è l’ottavo Paese a livello mondiale ma il terzo in valore. Inoltre è da sempre leader indiscusso tra i produttori di calzature di fascia alta e lusso a elevato contenuto moda. La quattro giorni milanese vedrà la compresenza tra Micam, Mipel e TheOne Milano, dedicate rispettivamente a calzature, borse e pelletteria e pret-à-porter. In termini di mercato ci sono segnali interessati dalla Germania nel quale il nostro export è in crescita (+22,4%) in quanto a volumi (+20,6%). Così come dalla Corea: una crescita in quantità del +21,1% e in valore del +20,8%. Ma la fiera sarà un nuova occasione per presentare il prodotto a una platea ancora più allargata di buyer internazionali per moltiplicare le opportunità di interscambio.