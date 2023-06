’La samaritana al pozzo’ Oltre due anni di lavoro per una fedele copia

Quella dche si sta per concludere a Montaione è stata la settimana dell’arte, in cui 14 studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze sono arrivati a Montaione, dislocati tra San Vivaldo e il borgo, per due percorsi d’arte. Il primo è “Anabasis“, giunto alla quinta edizione, che ha visto coinvolti un gruppo internazionale di studenti dell’Accademia, tra i percorsi della piccola Gerusalemme di San Vivaldo e l’altro è “M.Arte in centro“, con gli studenti, ospitati in locali del centro storico, che hanno mostrato il proprio lavoro dalla nascita dell’idea fino alla realizzazione finale. Domenica alle 15.30 a San Vivaldo sarà poi inaugurata “La Samaritana al pozzo“, uno degli altorilievi che compongono il tesoro cinquecentesco dei gruppi plastici del Sacro Monte, oggi conservato nel Museo d’Arte di Cleveland (Usa). Sarà installata una copia, realizzata in oltre 2 anni di lavoro da tre studenti della Scuola di Scultura, grazie all’utilizzo di fango argilloso depositato nelle cantine dell’Accademia durante l’alluvione del fiume Arno del 1966, probabilmente molto simile a quella usata all’epoca della realizzazione dell’originale.