La sagra della zuppa si allea con la Limonaia: ecco le iniziative

La macchina organizzativa è già in pieno fermento. Dal 6 al 16 luglio torna a Massarella la Sagra della Zuppa, giunta alla sua 52esima edizione, che accoglierà due lunghi weekend all’insegna della musica dal vivo con il Reality Bites Festival, promosso dal gruppo spontaneo d’iniziativa della contrada Massarella in collaborazione con La Limonaia, in programma dal 6 al 9 luglio e dal 13 al 16 luglio. L’apertura degli stand sarà dalle 19.30 e l’inizio dei concerti alle 21.30. In occasione dell’iniziativa, dall’1 al 20 luglio fino alle 24, saranno in vigore i divieti di circolazione e sosta in piazza XXIII Agosto a Massarella. Il cartellone musicale è ricchissimo, come nella tradizione di questa sagra che ha visto sfilare anche big della canzone. A dare il via, il 6 luglio, sarà la serata ’I love Concorde’, con i migliori dj della storica discoteca. In programma anche una serata massigiana, con cabaret e musica e tantissimi altri appuntamenti tra buona cucina e spettacoli da non perdere.