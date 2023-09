La sagra della pesca ’scalda’ Fibbiana

Sono giorni di festa in piazza San Rocco a Fibbiana. La frazione di Montelupo Fiorentino ospita oggi e domani e nel weekend del 16 e 17 settembre la 21esima edizione della Sagra della Pesca. A partire dalle 20, cena self service seguita dall’intrattenimento per bambini con il “Cantastorie“ di Tia Marino e con l’esibizione solidale delle band Marino’s Groove e 0571. Non mancheranno giochi e premi, per una formula, condita di cibo, musica e spettacolo che si ripeterà domani insieme a Mirko Roppolo dj, il 16 con l’esibizione di danza della scuola Art Lab Triboo e il 17 con uno spazio dedicato a moda e cinema. L’ingresso è libero, le prenotazioni allo 0571 541021. L’iniziativa è promossa dal Circolo Mcl Poi XII e dalla Parrocchia di Santa Maria a Fibbiana con il patrocinio del Comune di Montelupo. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla parrocchia per il rinnovo delle porte della chiesa.