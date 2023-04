La sagra del carciofo Dieci anni di squisitezze

La sagra del carciofo empolese compie 10 anni e a La Costruenda, associazione culturale che la organizza da sempre, hanno intenzione di fare un’edizione all’altezza del traguardo raggiunto. Le date da ricordare vanno dal 29 aprile al 7 maggio, con apertura alle 19, in tempo per la cena, nei giorni feriali senza prenotazione e anche alle 13 nei giorni 1 e 7 maggio per i pranzi sociali, questi solo su prenotazione (al 327 1703616). La location è quella delle origini: il circolo Arci del Pozzale, dove La Costruenda è di casa, e il giardino comunale retrostante il circolo. Il menù? A base di carciofo, declinato in molti, se non tutti i modi in cui è possibile cucinarlo. Previsti anche menù senza glutine e da asporto. Il tutto all’insegna della sostenibilità e plastic free.

Oltre al prodotto simbolo della tradizione gastronomica empolese, la sagra propone un calendario di eventi che spaziano dalla musica alle sfilate di moda, dai dibattiti sul futuro della coltivazione del carciofo alle camminate a tema. Il 6 maggio alle 16 ci sarà, infatti, l’incontro sul tema “Il futuro del carciofo e delle coltivazioni agricole nell’Empolese Valdelsa in considerazione dei cambiamenti climatici” al quale parteciperanno rappresentanti dell’amministrazione empolese, aziende del territorio e studenti dell’istituto Enriques di Castelfiorentino, indirizzo alberghiero e agrario, che proporranno deliziose degustazioni con a base il carciofo, grazie anche alla preziosa collaborazione della fattoria di Piazzano, che da anni supporta la manifestazione. Il 7 maggio, la Camminata del carciofo (info e prenotazioni al 328 6927504 o al 349 2264537), con un percorso facile di 12 chilometri e iscrizioni alle 8.30 con partenza alle 9.30 e con possibilità di pranzo sociale su prenotazione, al ritorno. Sempre il 7 maggio, a partire dalle 16, riflettori accesi sulla sfilata di moda.

Si presenta ricco e trasversale rispetto ai generi il programma degli eventi musicali: sabato 29 aprile dalle 19.30 il quinto Revival Iron Club con la migliore musica anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila; lunedì primo maggio dalle 20.30 le De’ Soda Sisters in concerto con tanta musica popolare e agrifolk e ancora giovedì 4 maggio Giovanni Pampaloni in concerto, dalle 22. Dal 5 al 7 maggio, palco e applausi per Shakermaker Oasis (5 maggio, ore 22), Pande Gialle (6 maggio, ore 22) e Creedence Clearwater Revival (7 maggio, ore 20.30). Tutti gli eventi si svolgeranno, o partiranno, dal circolo Arci del Pozzale. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] o chiamare il 327 1703616.

