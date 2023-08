La sagra del bombolone di Empoli entra nel vivo con musica, dolcetti e divertimento

Gusto e delizie enogastronomiche: il viaggio dell’estate empolese continua anche stasera con il menù organizzato alla Sagra del bombolone, al circolo Arci di Casenuove. Siamo alla terza serata, ma gli appuntamenti andranno avanti fino al 3 settembre, ad esclusione del lunedì, giorno di riposo per i tanti volontari che sono impegnati a servire ai tavoli e a prendersi cura di tutto lo svolgimento della manifestazione. Oltre agli stand gastronomici dedicati al celebre bombolone, tanta musica e spettacoli (info e prenotazioni allo 0571 929395). Stasera la scena è tutta per la Banda dello Zenzero, sul palco a partire dalle 21.30.

Da segnalare, mercoledì prossimo l’esibizione live, direttamente da Torre del Lago, delle drag Queen del “Mama Mia“. Il tour fa tappa anche in via Fratelli Cairoli a Empoli, per uno show che sul territorio riscuote sempre un gran successo di pubblico. Disco music, gadget, ritmo pop che farà cantare, muovere e divertire tutti, dai più piccoli ai più grandi. Lo spettacolo "Mama save the queers" è a ingresso gratuito.