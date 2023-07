La Rsa guarda al futuro Taglio netto ai consumi e più servizi per i nonni Maxi piano da 6 milioni

Le impalcature sono state montate il mese scorso; il cantiere ha già mosso i primi passi e i ponteggi saranno rimossi entro la fine di dicembre 2024. Lavori in corso al Centro Residenziale Vincenzio Chiarugi di Empoli: la storica residenza per anziani, punto di riferimento nel panorama dell’accoglienza dedicata alle persone non autosufficienti dell’Empolese Valdelsa, si rifà il look. Con un investimento di oltre 6 milioni di euro, sostenuto da Zhero Srl, azienda del gruppo Livith di Montespertoli che si occupa di ingegneria integrata (il finanziamento si basa su bonus edilizi, fondi propri dell’azienda e un accordo privato con la Fondazione Chiarugi della Misericordia), "la Chiarugi", come tutti chiamano affettuosamente questo pezzo di storia empolese che guarda al lontano 1899, è pronta a cambiare volto. Più green, ecosostenibile e confortevole per i suoi 120 ospiti. Ecco come sarà l’Rsa di domani. Nell’edificio di via Monaco inaugurato nel 1965 (dopo aver cambiato più volte sede) non sarà demolito alcun blocco ma si interverrà su due fronti: adeguamento antisismico ed efficientemento energetico.

Con i suoi quasi 4 mila metri quadrati di superficie suddivisa su sei piani, la struttura sarà in grado così di dimezzare uno dei costi fondamentali, quello che impatta maggiormente sui bilanci: si abbatteranno i consumi energetici del 50%. Il piano di restyling è stato presentato dal team di ingegneri di Zhero guidati dal founder di Livith Giacomo Di Furia, dall’architetto Zeno Pucci, dal presidente della Fondazione Chiarugi Francesco Pagliai, insieme alla direttrice della Rsa Mariella Bulleri, al sindaco di Empoli Brenda Barnini, al consigliere regionale Enrico Sostegni e al senatore Dario Parrini.

In programma il rifacimento completo della copertura che sarà isolata così come le pareti. Prevista a sostituzione degli infissi e delle schermature solari, al posto della vecchia caldaia in arrivo pompe di calore elettriche e un impianto fotovoltaico di ultima generazione. "La totalità degli interventi - conferma l’ingegner Giulia Granucci - porterà a un deciso miglioramento della prestazione energetica globale dell’edificio che passerà alla classe A". Il progetto prevede inoltre il ripristino delle parti in cemento armato che si sono degradate con il tempo, il rinforzo sismico del tetto grazie a controventature metalliche, una nuova facciata e l’ammodernamento delle camere. "Cercheremo di procedere arrecando minori disagi possibili per gli ospiti - dichiara Pucci - Per gli infissi ad esempio lavoreremo a step, spostando gli anziani di 4 camere alla volta".

La ristrutturazione investirà anche l’area verde che sarà trasformata in un giardino sensoriale. "Questo tipo di approccio è molto utilizzato con persone con demenza o con problematiche psichiatriche - sottolinea Bulleri – Lo spazio potrà essere utilizzato come area educativa per progetti con bambini delle scuole così da avvicinare e coinvolgere in attività didattiche generazioni distanti per età".

"Il cantiere della Chiarugi - dichiara Di Furia - rappresenta per noi una sfida molto importante: dare un nuovo volto a una vera istituzione per il territorio ci lega ancora di più alla città". Il sindaco di Empoli pone l’accento sulla trasformazione della città. "L’incontro tra due eccellenze del territorio, Livith e Misericordia - conclude Brenda Barnini - si inserisce in una strategia di rigenerazione urbana che stiamo portando avanti da anni. Il contesto è quello di una città che si trasforma. E’ uno scatto di innovazione fatto con coraggio per un modello assistenziale di qualità ancora maggiore".

Ylenia Cecchetti